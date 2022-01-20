Бывшие инженеры SpaceX открыли стартап Parallel Systems для разработки электрических железнодорожных грузовиков

Группа покинувших в своё время SpaceX инженеров организовала собственную компанию Parallel Systems для разработки и строительства железнодорожных «автогрузовиков» с автономным питанием. Ожидается, что новые решения будут намного экономичнее, эффективнее и экологически безопаснее, чем классические грузовые поезда.

В целом даже уже имеющиеся в эксплуатации поезда гораздо энергоэффективнее грузовиков. Как сообщил основатель и глава стартапа Мэтт Соул (Matt Soule), на доставку груза поездом тратится в четыре раза меньше энергии, чем грузовиком, но из-за архитектуры железнодорожных перевозок имеются некоторые ограничения при эксплуатации подобных решений. Новое предложение позволит избавиться от многих проблем, характерных для железных дорог. Кроме того, переход с дизельного топлива на электроэнергию позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Соул начинал в SpaceX в 2006 году с работы главой подразделения, отвечавшего за авионику. «Мы выпускали электронику, заставлявшую ракеты лететь прямо», - пояснил он. В 2020 году он и ещё двое инженеров компании приняли окончательное решение создать собственный бизнес, связанный с грузоперевозками - на подобную идею его натолкнул случайный ролик на YouTube. Наконец, в минувшую среду они объявили об открытии бизнеса и анонсировали раунд инвестиций серии А под руководством компании Anthos Capital, в ходе которого планируется собрать $50 млн.

Пока компания со стартовым капиталом $3,6 млн занимается созданием прототипов. Собрав необходимые средства, она займётся строительством парка электрических платформ, тестированием и наймом большего числа сотрудников. На данный момент в ней работают инженеры из Google, Tesla и Uber. Первые тесты платформы уже прошли на изолированной железнодорожной ветке в Лос-Анджелесе.

Платформы работают в парах, каждая из которых перемещает стандартный грузовой контейнер. Каждая платформа имеет собственный источник электроэнергии, но система лучше работает, когда они действуют в связке. Таким образом вместо длинного железнодорожного состава с дизельными локомотивами, в Parallel Systems планируют использовать «караваны» по 10-15 платформ. Для сравнения, некоторые грузовые поезда могут представлять собой цепочку в 200 вагонов - так транспортировка обходится намного дешевле. При этом размещение их на станциях и разгрузка представляет собой серьёзную проблему - для этого требуются большие терминалы, а земля в городах вроде Лос-Анджелеса очень дорога.

Автономные электрические платформы, объединённые в небольшие «караваны», могут существенно снизить издержки. При этом они автономно определяют местоположение под подъёмным краном и требуют намного меньшей территории для разгрузки. Использование электричества не делает платформы полностью «зелёными» - это зависит от того, каким способом генерируется электричество в той части сети, из которой они получают питание для зарядки аккумуляторов. Тем не менее, по словам Соула, сами платформы не выделяют парниковых газов, в то время как обычные поезда делают это всегда. Кроме того, поскольку они потребляют лишь 25 % электроэнергии от энергопотребления электрических грузовиков, это позволяет делать для них аккумуляторы вчетверо меньшего размера при сопоставимых возможностях транспортировки.