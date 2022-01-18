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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Корейские регуляторы утверждают, что экспансия электромобилей вызывает рост количества отзывных кампаний

11:42 18.01.2022 |

Транспорт

 

Современные транспортные средства становятся сложнее, и это неизбежно вызывает проблемы с надёжностью у некоторых экземпляров. Корейские регуляторы отмечают, что в прошлом году количество отозванных по сервисным кампаниям автомобилей в стране достигло третьего по величине значения после показателей, достигнутых в 2017 и 2018 годах. Распространение электромобилей сказывается на этой статистике негативно.

В прошлом году на рынке Южной Кореи было отозвано 2 932 820 автомобилей 2443 моделей, из них 1 757 310 штук (71 модели) были выпущены местными производителями, а 1 175 510 (2372 моделей) были импортированы. Впервые в истории наблюдения было отозвано более миллиона импортированных автомобилей. Больше всего в общей статистике набралось автомобилей марки Hyundai (936 918 штук) и Kia (602 271 штука). Среди импортируемых марок отличились BMW (565 369 штук) и Mercedes-Benz (351 974 штуки). Что характерно, почти треть отозванных машин имела проблемы с электрогенераторами, примерно столько же пришлось на проблемы с тормозной системой, а разного рода электрические дефекты вызвали отзыв 730 763 проданных в Южной Корее автомобилей.

Росту количества отзывных кампаний, по мнению южнокорейских регуляторов, способствует не только распространение электромобилей, но и растущее внимание потребителей к дефектам приобретаемых транспортных средств. Компании в ответ проявляют достаточную бдительность в сфере устранения недостатков выпущенных транспортных средств.
По материалам: 3DNews
 

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