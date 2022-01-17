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Босс Rolls-Royce объяснил, как коронавирус помог продажам марки
16:22 17.01.2022 |
Босс Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос объяснил, как коронавирус помог продажам люксовой марки. По мнению топ-менеджера, смерти от пандемии позволили людям осознать, что «жизнь может быть короткой» и простимулировали жить сейчас, а не откладывать на потом. Солидарны с генеральным директором Rolls-Royce и аналитики компании Bain & Company, ведь согласно их отчёту кризис COVID стал поворотным моментом для индустрии роскоши.
В интервью The Financial Times Торстен Мюллер-Отвос заявил, что «довольно многие стали свидетелями того, как люди из их круга умирали от коронавируса», и в конечном счёте «это значительно помогло продажам Rolls-Royce».
Портал CarsCoops.com напоминает, что от пандемии выиграли не только производители автомобилей премиум-класса. Выросли продажи элитной недвижимости, изысканных вин, роскошной мебели и предметов личного пользования. При этом болезнь сильнее ударила по самым незащищённым слоям населения - в Великобритании смертность среди лиц моложе 65 лет в беднейших районах была вчетверо выше, чем в богатых.
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