Босс Rolls-Royce объяснил, как коронавирус помог продажам марки

Босс Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос объяснил, как коронавирус помог продажам люксовой марки. По мнению топ-менеджера, смерти от пандемии позволили людям осознать, что «жизнь может быть короткой» и простимулировали жить сейчас, а не откладывать на потом. Солидарны с генеральным директором Rolls-Royce и аналитики компании Bain & Company, ведь согласно их отчёту кризис COVID стал поворотным моментом для индустрии роскоши.

В интервью The Financial Times Торстен Мюллер-Отвос заявил, что «довольно многие стали свидетелями того, как люди из их круга умирали от коронавируса», и в конечном счёте «это значительно помогло продажам Rolls-Royce».

Портал CarsCoops.com напоминает, что от пандемии выиграли не только производители автомобилей премиум-класса. Выросли продажи элитной недвижимости, изысканных вин, роскошной мебели и предметов личного пользования. При этом болезнь сильнее ударила по самым незащищённым слоям населения - в Великобритании смертность среди лиц моложе 65 лет в беднейших районах была вчетверо выше, чем в богатых.