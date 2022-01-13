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Культовый Nissan Silvia возродят в виде электромобиля
17:00 13.01.2022 |
В Сети появились рендеры возрожденного Nissan Silvia, который, как ожидается, получит полностью электрическую силовую установку. Издание Japan's Best Car сообщает, что руководство Nissan приняло решение вернуть на рынок одну из своих легендарных моделей, которая «опередила свое время». По слухам, новинку подготовят в рамках проекта «Pure EV Silvia Revival». Премьера культового батарейного купе ожидается не раньше 2025 года.
Судя по рендерам, будущий электрический Nissan Silvia вдохновлен первым поколением купе, которое дебютировало на Токийском автосалоне в 1964 году. Об этом свидетельствую вертикальные линии, разграничивающие верхнюю и нижнюю часть кузова, а также похожая раздвоенная передняя оптика и узкие фонари. Других подробностей будущего проекта пока нет. Ожидается, что модель появится не раньше 2025 года.
По слухам, возрождение Silvia инициировал вице-президент Nissan Design Europe Мэттью Уивер. По его словам, дизайн купе опередил свое время, а также позволил модели эффектно смотреться на дорогах и по сей день. Кроме того, топ-менеджер заявил, что перевод культовой модели на электротягу станет отличным примером современного глобального продукта.
В начале прошлого года сообщалось, что компания Peugeot полностью переведет на электротягу хэтчбек 208 и кроссовер 2008. При этом следующие поколения моделей могут получить другие названия.
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