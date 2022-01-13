Итальянцы придумали летающую суперъяхту

Итальянская студия Lazzarini показала концепт летающей суперъяхты Air Yacht. Судно существует только на рендерах и ориентировано в первую очередь на туристические компании. Благодаря двум аэростатам со сжатым гелием, Air Yacht может провести в воздухе больше 48 часов, а потом приземлиться на воду. На борту яхты есть десять кают с собственными ванными комнатами, мастер-каюта с обзором 360 градусов и вертолетная площадка.





Внешне Air Yacht напоминает гигантский катамаран с двумя дирижаблями, пристыкованными к центральному «поплавку» шириной десять и длиной 80 метров. На главной палубе находятся мастер-каюта с обзором 360 градусов, вертолетная площадка и восьмиметровый бассейн, тогда как гостевые каюты с общей лаунж-зоной размещены в аэростатах. Оба сделаны из углепластика и в специальных «ульях» содержат по 200 тысяч кубических метров сжатого гелия.

По задумке Lazzarini суперъяхта оснащена восемью соосными электрическими винтами с питанием от ультра-легких батарей и солнечных панелей на верхних частях аэростатов. В воздухе Air Yacht может двигаться со скоростью 111 километров в час больше 48 часов, но на воде «максималка» ограничена девятью километрами в час. Не стать субмариной «катамарану» помогают балластная система и «надувная основа».

Проект в первую очередь ориентирован на туристические компании, а не частников. То есть в теории Air Yacht могла бы выступить в роли отеля, как, скажем, Project Sama, - только ещё более роскошного и необычного. При этом в портфолио Lazzarini есть катамаран Pagurus, который, благодаря шнекам, может ездить по суше. И если объединить его с Air Yacht, то получится футуристичное судно, способное передвигаться по воде, земле и воздуху.



