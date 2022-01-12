Финансовые новости
- |
- 12.01.22
- |
- 16:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
BMW показала, как работает «руль будущего»
16:22 11.01.2022 |
Компания BMW получила патент на необычный руль: он выполнен в форме штурвала с парой рукояток и предназначен в том числе для управления одной рукой. Судя по описанию, технология может быть внедрена на беспилотных транспортных средствах, в которых водителю необязательно следить за дорогой. Издание Car and Driver предполагает, что речь может идти о беспилотниках третьего уровня автономности по классификации SAE и выше.
По задумке BMW, «руль будущего» состоит из круглой центральной части и двух свободно вращающихся «рукояток» по обе стороны от нее. Если водитель берет управление на себя, то он держится за рукоятку и перемещает ее по дуге рулевого колеса, не меняя вертикального положения самой рукоятки. Отдельно подчеркивается, что таким образом можно «рулить» одной рукой.
Из документов, опубликованных в открытой базе патентного ведомства США, следует, что «штурвал» сделали максимально компактным, чтобы освободить пространство перед водителем - это позволило бы использовать в дороге крупный гаджет, например, планшет.
BMW уже успела запатентовать эту технологию не только в США, но также в Китае и Германии. Однако это еще не гарантирует, что в ближайшее время компания начнет устанавливать подобный руль на серийные автомобили.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Адвокаты Порошенко требуют назначить судебное заседание по меры пресечения в день возвращения своего подзащитного в Киев
ТОП-НОВОСТИ
|Правительство вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко
|Алексей Дорошенко: Украинцы увидят продуктовые карты не раньше чем через год
|ВБ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022г до 3,2%
|Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|С 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилей
|Учёные научились печатать гибкие OLED-экраны на 3D-принтере
|BMW показала, как работает «руль будущего»
|BMW представила 619-сильный электрокар iX M60
|Автопилот Tesla снова подорожает
|Представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro
Это интересно
|Volvo не избавится от седанов и универсалов
|В 2021 году криптомошенники похитили рекордные 14 миллиардов долларов
|ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен
|Sony показала семиместный кроссовер, который может пойти в серию
|В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов - это на 570% больше, чем годом ранее
|Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела
|Morgan Stanley сэкономил $100 тыс. на утилизации жёстких дисков, а в результате потерял $120 млн