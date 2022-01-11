BMW представила 619-сильный электрокар iX M60

Дизайн и основные характеристики первого электрического кроссовера BMW серии M рассекретили еще в первых числах января, теперь же модель представлена официально: новинка получила индекс iX M60, 619-сильную двухмоторную установку и запас хода в 566 километров по циклу WLTP. Цены объявят ближе к запуску.





В самой компании новинку описывают следующим образом: она сочетает в себе электрические технологии автомобилей линейки i, функциональность BMW X и «бескомпромиссную динамику» M-серии. Динамические характеристики действительно впечатляющие: два электромотора суммарно развивают 619 лошадиных сил и 1015 Нм крутящего момента и обеспечивают электрокару разгон с места до 100 километров в час за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 250 километров в час, что на 50 километров больше показателя iX xDrive50.

Силовая установка по умолчанию передает крутящий момент на заднюю ось, но при разгоне или в случае проскальзывания колес тяга начинает поступать и на переднюю ось, повышая курсовую устойчивость.





На одном заряде батареи емкостью 105,2 киловатт-часа электрокар проезжает до 566 километров. Электромобиль допускает зарядку батареи переменным током мощностью до 11 киловатт либо постоянным током мощностью до 200 киловатт. На зарядку от 10 до 85 процентов уходит около 35 минут.

Кроссовер построен на алюминиевой пространственной раме, а для снижения массы используется карбон. У автомобиля низкий центр тяжести и оптимальная развесовка по осям - этого удалось добиться за счет установки аккумулятора в днище кузова. Коэффициент аэродинамического сопротивления iX М60 составляет 0,26, то есть на уровне электрического кросс-купе Audi Q4 Sportback e-tron.

Уже в базе iX М60 получил 21-дюймовые диски (22-дюймовые доступны за доплату), интегральное рулевое управление и пневматическую подвеску с функцией ограничения пробуксовки колес и автоматическим контролем дорожного просвета в зависимости от полезной загрузки. Кроме того, высоту кузова можно регулировать самостоятельно с помощью кнопки на центральной консоли. Степень амортизации может автоматически изменяться в пределах нескольких миллисекунд с учетом продольного и поперечного ускорений, скорости движения и угла поворота руля.





Производство BMW iX М60 организовано на мощностях завода марки в немецком Дингольфинге, где уже выпускаются другие модели iX.