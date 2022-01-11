Финансовые новости
- |
- 11.01.22
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Airbus опережает Boeing по числу поставленных заказчикам самолетов
09:11 11.01.2022 |
Европейский авиапроизводитель Airbus, вероятно, сохранит звание крупнейшего в мире поставщика коммерческих самолетов уже третий год подряд. Как сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник, 10 января, в 2021 году клиенты Airbus получили 611 воздушных судов.
Это на 8 процентов больше, чем годом ранее, и несколько лучше целевого показателя Airbus. Таким образом, компания может обогнать американского конкурента Boeing по количеству самолетов, поставленных заказчикам. За первые 11 месяцев 2021 года клиенты Boeing получили лишь 302 лайнера. Окончательные данные американского авиаконцерна о поставках за прошедший год, как ожидается, будут опубликованы 11 января.
Airbus планирует увеличить производство
В 2021 году Airbus получил заказы на поставку 771 пассажирского и грузового самолета, что вдвое выше показателя 2020 года. С учетом отмененных в течение года заказов их общее число составило 507. Особенно высокий спрос отмечается на семейство узкофюзеляжных среднемагистральных лайнеров Airbus A320neo.
Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что данные о заказах свидетельствует об уверенности авиакомпаний в устойчивом росте объемов воздушных перевозок после пандемии COVID-19. Несмотря на "сохраняющуюся неопределенность", компания по-прежнему рассчитывает увеличить производство в течение 2022 года, сказал он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения
|Арест имущества Порошенко – нерождественское поздравление украинцев по-зеленски
|Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»
|Позитив недели. В США для Украины построят еще два патрульных катера Маrk VI
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|BMW представила 619-сильный электрокар iX M60
|Автопилот Tesla снова подорожает
|Представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro
|Соцсеть Clubhouse теперь доступна в браузере
|Airbus опережает Boeing по числу поставленных заказчикам самолетов
|Volvo не избавится от седанов и универсалов
Это интересно
|Sony показала семиместный кроссовер, который может пойти в серию
|В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов - это на 570% больше, чем годом ранее
|Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела
|Morgan Stanley сэкономил $100 тыс. на утилизации жёстких дисков, а в результате потерял $120 млн
|Крупные компании присматриваются к квантовым вычислениям
|Mozilla приостановила прием биткоин-донатов после критики пользователей
|Электромобили Mercedes-Benz оснастят солнечными батареями с 2024 года