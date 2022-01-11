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Sony показала семиместный кроссовер, который может пойти в серию
12:43 10.01.2022 |
Еще в 2020 году электронная корпорация Sony заверяла, что не планирует выпускать автомобили. Однако в ходе выставки потребительской электроники CES-2022 компания не только представила свой второй концептуальный электрокар, но и анонсировала создание автомобильного подразделения Sony Mobility, которое займется созданием серийных машин. Новый шоукар Vision-S 02 представляет собой семиместный кроссовер длиной 4,9 метра, выполненный в стилистике Vision-S 01 двухлетней давности.
Vision-S 02 находится в статусе концепта и пока его серийная версия не подтверждена, однако известно, что автомобильное подразделение Sony Mobility начнет разрабатывать «товарные» автомобили весной 2022 года. У компании уже сформировался собственный фирменный дизайн: Vision-S 01 и Vision-S 02 роднят плавные линии, необычная выштамповка по бокам и светящаяся линия, которая соединяет переднюю оптику.
О Vision-S 02 известно, что его приводит в движение двухмоторная установка - на передней и задней оси установлено по электромотору, каждый из которых выдает 272 лошадиные силы (200 киловатт). С места до 100 километров в час электрокар разгоняется примерно за пять секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 километров в час.
Можно предположить, что новый семиместный кроссовер построен на той же платформе фирмы Magna Steyr, что и четырехместный Sony Vision-S 01, дебютировавший в 2020 году. Оба электромобиля оснащаются продвинутым автопилотом, который использует датчики, сенсоры, камеры и радары для ориентирования на дороге.
И Vision-S 01, и кроссовер с индексом 02 позиционируются как витрина перспективных технологий японкой электронной корпорации, что, однако, не мешает Sony в будущем запустить электромобили в серию.
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