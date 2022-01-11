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Электромобили Mercedes-Benz оснастят солнечными батареями с 2024 года
09:38 10.01.2022 |
Mercedes-Benz предложит оснащать серийные электромобили крышей с солнечными батареями. Журнал Autoblog сообщил, что необычная опция появится в конфигураторе марки с 2024 года, и с этого момента покупатели электрокаров смогут выбирать между традиционной панорамной крышей и непрозрачной крышей, состоящей из солнечных панелей. В ясный день инновация позволит значительно увеличить автономность электромобиля.
Технический директор Mercedes-Benz пообещал крышу из солнечных батарей на серийных электромобилях в ходе презентации концепта Vision EQXX. Специалист отметил, что компании Mercedes-Benz совместно с Институтом Фраунгофера удалось создать «очень эффективную крышу с солнечными панелями».
Одной из изюминок концептуального Vision EQXX была «солнечная» крыша, состоящая из 117 ячеек. Заряд накапливался в отдельной литий-железо-фосфатной батарее, и, по задумке инженеров, мог тратиться на нагрев или охлаждение салона, а также работу бортовой электроники. Для Vision EQXX было заявлено, что крыша из солнечных панелей способна увеличить автономность на 25 километров, хотя на серийном электромобиле достичь таких же показателей вряд ли удастся.
Тем не менее солнечные батареи Mercedes-Benz гораздо эффективнее, чем у конкурентов от Hyundai - аналогичное решение на Ioniq 5 или Sonata Hybrid позволяет проехать не более пяти дополнительных километров в ясный день.
Mercedes-Benz уверяет, что работает над электросистемой с солнечными панелями, которая могла бы аккумулировать энергию в «основной» литий-ионной батарее. Подобное решение позволило бы избавиться от вспомогательного литий-железо-фосфатного аккумулятора. Какой серийный электромобиль Mercedes-Benz первым сможет заряжаться от солнца пока остается в тайне.
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