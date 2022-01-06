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BMW рассказала, как моментально меняет цвет кузова автомобиля — с помощью электронных чернил
09:32 06.01.2022 |
Компания BMW поведала подробности о технологии, которая позволяет быстро менять окраску кузова электромобиля - решение было показано накануне на выставке CES 2022. Как выяснилось, данная технология основана на электронных чернилах E Ink, она же используется в электронных книгах.
На поверхность кузова концепт-кара BMW iX Flow был нанесён слой электрофоретической пленки E Ink Prism, которая состоит из микрокапсул размером в толщину человеческого волоса. В каждой такой капсуле содержится отрицательно заряженные белые элементы и положительно заряженные чёрные. В зависимости от выбранной настройки электрическое поле заставляет собираться на поверхности капсулы белые или чёрные элементы, окрашивая таким образом кузов в нужный оттенок. Баварский автогигант поспешил разочаровать общественность, заявив, что планов относительно вывода технологии на рынок пока нет - это «продвинутый исследовательский и дизайнерский проект».
Смена цвета кузова действительно происходит по нажатию кнопки. Сейчас ассортимент расцветок ограничен белой, чёрной и серой, но и эти относительно скромные возможности, уверен автопроизводитель, имеют практическую пользу. «Белая поверхность отражает больше солнечного цвета, чем чёрная. На практике нагрев машины и салона от яркого солнца и высокой температуры воздуха можно снизить, изменив цвет кузова на светлый», - говорится в заявлении компании. А в холодную погоду тёмный цвет поможет поглощать больше тепла от солнца.
Идея персонализации популярна в современном автопроме, как и в любой другой потребительской отрасли. В автомобилях она традиционно означает нужный набор опций при покупке машины или настройки бортового компьютера под предпочтения владельца. BMW решила зайти немного дальше, предложив персонализировать цвет кузова, но когда (и если) данная технология выйдет на рынок, разработчикам придётся как-то защитить такой кузов от суровых погодных условий.
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