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Названы самые дорогие аукционные автомобили 2021 года
14:20 30.12.2021 |
Неделю назад аукционный дом Sotheby's подвёл итоги 2021 года и рассказал, что на покупку классических и коллекционных автомобилей его клиенты потратили больше 550 миллионов долларов. Самым дорогим лотом оказался Aston Martin DB4 GT Zagato 1962 года, проданный в калифорнийском Монтерее за 9 520 000 долларов. Однако в сводном рейтинге по другим аукционным домам британский спорткар занимает лишь третью строчку и отстаёт от Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione и McLaren F1.
Родстер Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione стал вторым самым дорогим аукционным автомобилем 2021 года. Эта машина на торгах Gooding & Co в Пеббл-Бич ушла за 10 840 000 долларов. Незадолго до продажи спорткар отреставрировали, он был окрашен в соответствующую историческому периоду трёхцветную ливрею, оснащён оригинальным двигателем и коробкой передач. Интересно, что в 2017 году один из восьми лемановских 250 GT LWB California Spider Competizione продали за 17 990 000 долларов.
Абсолютным же рекордсменом 2021-го оказался McLaren F1. Суперкар 1995 года продали за 20 465 000 долларов. Автомобиль доставили новым в Японию, где он и провёл большую часть жизни. Столь высокую цену можно легко объяснить редкостью (64 экземпляра), но у этого суперкара ещё и мизерный пробег - всего 390 километров. Машину отдали новому владельцу вместе с фирменным набором багажа, документацией, инструментами и часами TAG Heuer 6000, созданными специально для владельцев F1.
Остальные участники Топ-10 разместились следующим образом: 1962 Ferrari 268 SP (7 705 000 $), 1966 Ferrari 275 GTB Competizione (7 705 000 $), 1955 Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione (6 961 633 $), 1972 Matra MS 670 (6 921 446 $), 2010 McLaren MP4-25A (6 741 384 $), 1955 Jaguar D-Type (6 000 000 $) и 1958 Ferrari 250 GT LWB Berlinetta «Tour de France» (6 000 000 $).
1958 Ferrari 250 GT LWB Berlinetta ‘Tour de France'
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