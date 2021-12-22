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Первый электрический Hummer поступил в продажу
18:08 22.12.2021 |
На этой неделе было официально объявлено, что первый полностью электрический автомобиль Hummer сошёл с конвейера. При этом General Motors начала отгрузку первых электрических пикапов клиентам.
Машина получила название Hummer EV Edition 1, она построена на полностью электрической интеллектуальной платформе Ultium от GM Auto. Розничная цена Hummer EV Edition 1 составляет 110 295 долларов, вся стартовая партия была быстро раскуплена. При этом первый серийный Hummer EV Edition 1 был продан на аукционе за $2,5 млн.
General Motors использовала в этом автомобиле двигатели и батареи, разработанные самостоятельно. Компания задействует эти разработки для десятков новых моделей электромобилей. Новый автомобиль оснащен 12,3-дюймовым ЖК-дисплеем цифровой приборной панели и 13,4-дюймовым экраном мультимедийно-развлекательной системы.
Первая партия электрических Hummer, сошедших с конвейера, развивает мощность до 1000 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 15592 Нм. При этом огромный пикап может проезжать без подзарядки до 530 км. Автомобиль оснащён уникальной системой управления всеми четырьмя колесами, он может перемещаться по диагонали, а его подвеска регулируется по высоте.
Hummer EV стал вторым полностью электрическим пикапом на рынке. Первым стал Rivian R1T, который вышел осенью. В следующем году должен выйти электрический Ford F-150, а позже появится Tesla Cybertruck.
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