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В BMW объяснили, почему назвали новый большой кроссовер XM, а не X8
14:02 15.12.2021 |
Новый флагманский М-кроссовер BMW дебютировал в середине ноября, тогда же подтвердились слухи относительно его названия: вопреки ожиданиям, новинка получила индекс XM, а не X8. Британское издание Autocar обратилось за разъяснениями к представителям баварской марки, на что те ответили, что «было бы неправильно» повесить шильдик X8 на будущего конкурента Cayenne Turbo SE Hybrid. Глава BMW M Франк ван Меель и вовсе оказался краток и заявил буквально следующее: «Это XM. Это Х, а это М».
На деле же название XM кажется логичным: новая модель - это не просто очередной внедорожник BMW, у которого есть версия M, как, например, X4 M и X6 M. Это первый самостоятельный автомобиль спортивного суббренда M после M1 родом из 70-х годов, а также первый M-гибрид, хотя в названии это и не отражено.
О XM известно, что он будет производиться на заводе в Спартанбурге в Южной Каролине, полноценную сборку запустят к концу 2022 года. Также ранее сообщалось, что серийный вариант будет на 90 процентов повторять одноименный концепт. Прежде всего речь идет о необычной для BMW двухэтажной оптике с узкими «бровями» ходовых огней и основными фарами под тонированным стеклом в угловатых нишах.
Гибридная силовая кроссовера состоит из бензинового турбомотора V8, работающего в тандеме с электродвигателем. Их совокупная отдача составляет 750 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 1000 Нм. Заявленный запас хода на одном электричестве - 80 километров.
Между тем, немецкое издание AutoBild ожидает, что кроссовер с индексом X8 все же появится в модельной линейке BMW. По неподтвержденным пока данным, автомобиль с таким названием может дебютировать уже в 2022 году.
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