Финансовые новости
- |
- 15.12.21
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США покроет сеть из полумиллиона зарядок для электрокаров
12:21 15.12.2021 |
Администрация президента Джозефа Байдена опубликовала план, согласно которому в США появится сеть из 500 тысяч общественных зарядных пунктов для электрокаров. На пятикратное увеличение количества зарядок, работающих по универсальным стандартам, правительство потратит 7,5 миллиарда долларов. Это часть масштабной стратегии, направленной на электрификацию автопарка: по плану властей, к 2030 году «батарейные» машины должны занять половину автомобильного рынка страны.
Для реализации проекта Белый дом сформирует специальную рабочую группу. Она будет работать с правительствами штатов, автомобильными компаниями, профсоюзами и экоактивистами, а также производителями самих зарядок. Отмечается, что предпочтение будут отдавать устройствам с наибольшим количеством компонентов американского производства.
Результатом работы группы должно стать создание удобной и надежной общественности сети, которая покроет всю страну и «заполнит пробелы» в неблагополучных и труднодоступных местах. Ожидается, что в конечном итоге сеть убедит американцев пересесть с машин с двигателями внутреннего сгорания на электрокары.
Ранее правительство США объявило, что прекратит закупки автомобилей с традиционными ДВС к 2035 году. Указ, подписанный Байденом, поможет снизить объемы выброса CO₂ в атмосферу на 65 процентов к 2030 году и до нуля - к 2050-му. Однако, она подразумевает некоторые исключения - к примеру, в отношении военных машин и космических аппаратов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях
ТОП-НОВОСТИ
|Референдум «насчет прекращения войны». Как Зеленский надеется задобрить Путина
|Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корсчета в российском ЦБ
|США покроет сеть из полумиллиона зарядок для электрокаров
|Уязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данные
|Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники
|В Швейцарии разработали экологичную яхту Aquon One с неограниченным запасом хода
|Intel научит компьютеры заимствовать производительность в метавселенной
Это интересно
|Журнал Time признал бизнесмена Илона Маска человеком года
|За 11 лет электромобильные батареи подешевели на 90% – Bloomberg
|Компания Xiaomi нашла способ увеличить емкость аккумулятора смартфона без увеличения его размеров
|Хакеры похитили у Volvo данные об исследованиях и разработках
|Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
|Канадские учёные разработали аккумуляторы для «умной» одежды, устойчивые к деформации и стирке
|С нового года бюджетные телевизоры Panasonic начнёт выпускать китайская TCL