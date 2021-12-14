За 11 лет электромобильные батареи подешевели на 90% – Bloomberg

Стоимость аккумуляторных батарей для электромобилей снизились с $1200/кВт*ч до $132/кВт*ч в период с 2010 - по 2021 год. За 11 лет они подешевели на 89%, сообщается в отчете BloombergNEF.

Отмечается, что самые низкие цены на АКБ зафиксированы в Китае - $111/кВт*ч. В США и Европе цена выше на 40% и 60% соответственно, что отражает относительную незрелость этих рынков.

Согласно отчету, дальнейшее падение цен может выровнять стоимость "зеленых" моделей и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

"Автопроизводители смогут производить и продавать электромобили для массового рынка по той же цене, что и сопоставимые по классу автомобили с двигателями внутреннего сгорания на некоторых рынках. Это предполагает отсутствие субсидий, но фактические стратегии ценообразования будут зависеть от автопроизводителя и места расположения производства", - отмечают в BloombergNEF.

Прогнозируется, что к 2024 году средние цены на аккумуляторные батареи должны опуститься ниже $100/кВт*ч. В то же время рост цен на сырье означает, что в 2022 году средние цены на комплектующие могут вырасти до $135/кВт*ч.

"В отсутствие других улучшений, цены упадут ниже $100/кВт*ч не раньше, чем через два года. Это повлияет на доступность электромобилей или маржу производителей, что может нанести ущерб экономике предприятий по хранению энергии", - отмечается в отчете.