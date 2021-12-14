Финансовые новости
- |
- 14.12.21
- |
- 00:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За 11 лет электромобильные батареи подешевели на 90% – Bloomberg
16:06 13.12.2021 |
Стоимость аккумуляторных батарей для электромобилей снизились с $1200/кВт*ч до $132/кВт*ч в период с 2010 - по 2021 год. За 11 лет они подешевели на 89%, сообщается в отчете BloombergNEF.
Отмечается, что самые низкие цены на АКБ зафиксированы в Китае - $111/кВт*ч. В США и Европе цена выше на 40% и 60% соответственно, что отражает относительную незрелость этих рынков.
Согласно отчету, дальнейшее падение цен может выровнять стоимость "зеленых" моделей и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
"Автопроизводители смогут производить и продавать электромобили для массового рынка по той же цене, что и сопоставимые по классу автомобили с двигателями внутреннего сгорания на некоторых рынках. Это предполагает отсутствие субсидий, но фактические стратегии ценообразования будут зависеть от автопроизводителя и места расположения производства", - отмечают в BloombergNEF.
Прогнозируется, что к 2024 году средние цены на аккумуляторные батареи должны опуститься ниже $100/кВт*ч. В то же время рост цен на сырье означает, что в 2022 году средние цены на комплектующие могут вырасти до $135/кВт*ч.
"В отсутствие других улучшений, цены упадут ниже $100/кВт*ч не раньше, чем через два года. Это повлияет на доступность электромобилей или маржу производителей, что может нанести ущерб экономике предприятий по хранению энергии", - отмечается в отчете.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
ТОП-НОВОСТИ
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
|Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов
|Кого накажут за скандал на блокпосту: Гогилашвили или тех, кто его остановил
|Позитив недели. Десантно-штурмовые войска ВСУ получили батарею минометов Барс-8ММК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Над новым устройством Samsung работает совместно с Microsoft. Сотрудничество касается гарнитуры HoloLens
|Журнал Time признал бизнесмена Илона Маска человеком года
|За 11 лет электромобильные батареи подешевели на 90% – Bloomberg
|Компания Xiaomi нашла способ увеличить емкость аккумулятора смартфона без увеличения его размеров
|Хакеры похитили у Volvo данные об исследованиях и разработках
|Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
Это интересно
|Пентагон наймет своего первого директора по ИИ
|Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте в Германии, но только по автобанам и не быстрее 60 км/ч
|Представлен Moto Edge X30 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1
|SpaceX доставила на орбиту космический телескоп IXPE для изучения чёрных дыр
|Штамм «омикрон» заразнее, чем «дельта», но болезнь протекает легче - исследование
|Uber расширил функцию аудиозаписи разговоров в такси
|Илон Маск сдержал обещание и стал бездомным мультимиллиардером