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Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
18:39 10.12.2021 |
Британский институт аэрокосмических технологий (Aerospace Technology Institute, ATI) представил концепцию самолёта FlyZero, работающего на жидком водороде и способного совершать перелеты на расстояния до 5000 морских миль (более 9000 км) без дозаправки.
Самолет с размахом крыла 54 метра оснащен двумя турбовентиляторными двигателями, работающими на водороде.
При разработке концептуального самолета FlyZero были определены авиационные технологии, которые, наряду с инфраструктурой и наземным заправочным оборудованием, требуют быстрой разработки для обеспечения полетов с нулевыми выбросами. Напомним, в октябре текущего года Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) приняла резолюцию о достижении нулевого баланса выбросов углерода (net-zero carbon emissions) мировой авиатранспортной отраслью к 2050 году. Эти технологии включают крылья без топливных баков («сухие» крылья), водородные баки, криогенные топливные системы, топливные элементы и системы электроснабжения, а также водородные газовые турбины.
Поскольку жидкий водород содержит гораздо меньше энергии, чем реактивное топливо на основе ископаемого топлива (на тот же объём), и его необходимо хранить при температуре около минус 250°C, в самолёте необходимо разместить крупные криогенные топливные баки.
В концепции FlyZero эти емкости размещаются в фюзеляже, в том числе два дополнительных бака по бокам его передней части («щёки»). Эти боковые баки также служат для поддержания баланса самолета по мере сжигания топлива и устраняют необходимость в каких-либо дополнительных аэродинамических конструкциях.
«До 279 пассажиров смогут летать из Лондона в Сан-Франциско без пересадок или в Окленд, Новая Зеландия, сделав всего одну остановку [для дозаправки] с той же скоростью и комфортом, что и на современных самолетах», - говорит ATI.
Институт отмечает, что новое поколение высокоэффективных самолетов на водороде с низкими топливными расходами станет более экономичным в эксплуатации, чем обычные самолеты, начиная с середины 2030-х годов.
В начале 2022 года будут опубликованы подробные результаты проекта FlyZero, включая три окончательных концепции самолета (региональный, узкофюзеляжный и средний), технологические дорожные карты, рыночные и экономические отчеты и оценку устойчивости.
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