Uber расширил функцию аудиозаписи разговоров в такси

Крупнейший такси-сервис Uber объявил о расширении функции аудиозаписи во время поездок. Функция, запущенная еще два года назад для стран Южной Америки, теперь будет опробована в США: «пилотными» станут города Канзас-Сити, Луисвилл и Роли-Дарем. Речь идет о возможности включать аудиозапись происходящего в салоне автомобиля, если клиент либо водитель почувствуют, что поездка идет не так. Сами они при этом прослушать запись не смогут.

Функция запускается нажатием кнопки щита либо выбором опции «Записать звук» в мобильном приложении Uber. Если, к примеру, пассажир включит запись, водитель не узнает об этом, а вот пассажира предупредят о включенной в салоне аудиозаписи перед поездкой - при желании он сможет от нее отказаться.

Файл будет храниться на устройстве в зашифрованном виде, а доступ к нему будет закрыт и для хозяина, и даже для самого Uber до тех пор, пока не поступит жалоба. В таком случае менеджер по безопасности расшифрует аудио и, если понадобится, отправит его в правоохранительные органы.

На сегодняшний день функция работает в 14 странах, включая Бразилию и Мексику. По данным экспертов Uber, возможность зафиксировать происходящее в машине действительно позволяет чувствовать себя безопаснее. Так, почти 70 процентов водителей и пассажиров в Рио-де-Жанейро, отметили, что функция сделала поездки более спокойными.