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Японцы придумали систему автоматического обогрева фар и фонарей
13:05 08.12.2021 |
Японский производитель автокомпонентов PIAA объявил о старте продаж системы подогрева фар и фонарей: устройство выглядит как прозрачный круг, который клеится на поверхность фары или фонаря и нагревается до температуры 60 градусов по Цельсию. Разработчик указывает, что эта система предназначена в первую очередь для светодиодной оптики, которая сама по себе не нагревается настолько, чтобы растопить налипший снег или корку льда.
Впервые о разработке PIAA сообщалось еще год назад, однако теперь устройство поступило в свободную продажу и стоит от 16 тысяч иен ($140). К моменту запуска на рынок технологию доработали: изначально пленка нагревалась только до 50 градусов по Цельсию, однако затем температуру повысили до 60 градусов. Кроме того, появилась возможность подключения устройства к бортовой 24-вольтовой системе электропитания, которая часто встречается на грузовиках и гибридах.
Прозрачное кольцо автоматически начинает нагреваться, когда температура окружающего воздуха опускается ниже пяти градусов по Цельсию. Запитать обогреватель можно от провода зажигания или от любого другого совместимого источника, в том числе питания «поворотника». Энергопотребление составляет около 5 Вт на каждую сторону.
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