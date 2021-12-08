Японцы придумали систему автоматического обогрева фар и фонарей

Японский производитель автокомпонентов PIAA объявил о старте продаж системы подогрева фар и фонарей: устройство выглядит как прозрачный круг, который клеится на поверхность фары или фонаря и нагревается до температуры 60 градусов по Цельсию. Разработчик указывает, что эта система предназначена в первую очередь для светодиодной оптики, которая сама по себе не нагревается настолько, чтобы растопить налипший снег или корку льда.

Впервые о разработке PIAA сообщалось еще год назад, однако теперь устройство поступило в свободную продажу и стоит от 16 тысяч иен ($140). К моменту запуска на рынок технологию доработали: изначально пленка нагревалась только до 50 градусов по Цельсию, однако затем температуру повысили до 60 градусов. Кроме того, появилась возможность подключения устройства к бортовой 24-вольтовой системе электропитания, которая часто встречается на грузовиках и гибридах.

Прозрачное кольцо автоматически начинает нагреваться, когда температура окружающего воздуха опускается ниже пяти градусов по Цельсию. Запитать обогреватель можно от провода зажигания или от любого другого совместимого источника, в том числе питания «поворотника». Энергопотребление составляет около 5 Вт на каждую сторону.



