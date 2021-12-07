В Норвегии почти перестали покупать машины исключительно с ДВС

По итогам ноября Норвегия снова продемонстрировала невероятный уровень электрификации автомобильного рынка.

73,8% всех новых автомобилей, проданных в ноябре, были полностью электрическими. Это меньше, чем в сентябре, когда показатель составлял 77,5%.

Однако, если добавить к подсчётам гибриды, то показатель в ноябре вырастет до 94,9% против 91,5% в сентябре. То есть доля электромобилей немного снизилась, а гибридов существенно выросла, и в итоге выросла доля электрифицированных машин в целом.

Если посмотреть более подробно, то за ноябрь в Норвегии было продано 356 машин с бензиновыми двигателями, 416 машин с дизельными двигателями, 3288 гибридных авто и 11 274 полностью электрических автомобилей. Доли указанных выше сегментов соответственно составляют 2,3%, 2,7%, 21,1% и 73,8%. Для сравнения, годом ранее соответствующие показатели составляли 5,1%, 5,4% 33,3% и 56,1%.

Лидерами рынка в прошлом месяце были:

* Tesla Model Y (1013 единиц)

* Tesla Model 3 (771 единица)

* Volkswagen ID.4 (725 единиц)

* Audi Q4 e-tron (661 единица)

* Nissan Leaf (655 единиц)