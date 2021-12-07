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Китайские автомобили Geely возвращаются на украинский рынок после 10 лет перерыва
11:17 06.12.2021 |
Корпорация УкрАвто объявила о подписании соглашения о дистрибьюции и сервисной поддержке автомобилей Geely на территории Украины. Таким образом в 2022 году бренд официально возвращается на местный рынок, сообщается в пресс-службе УкрАвто.
"Мы видим существенный потенциал роста украинского рынка новых автомобилей - особенно в сегменте SUV. Благодаря тесному сотрудничеству между обеими сторонами мы несомненно предоставим потребителям на украинском рынке первоклассные продукты", - отметил гендиректор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун.
Отмечается, что компания вернется на украинский рынок спустя десять лет отсутствия.
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