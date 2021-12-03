Пятидверный Suzuki Jimny все-таки появится

Слухи о появлении длиннобазной версии Suzuki Jimny ходили с момента запуска четвертого поколения в 2018 году. Теперь, по информации Autocar India, судьба пятидверного внедорожника наконец решилась: проект одобрили, и уже в ближайшем будущем Jimny обзаведется новой версией с приставкой Long. Вероятно, удлиненная модель появится в следующем году, когда актуальному Jimny исполнится четыре года и он переживет рестайлинг в середине жизненного цикла.

Как сообщает Autocar India, ссылаясь на информацию от дилеров в Индии, колесная база «длинного» Jimny составит 2550 миллиметров - это на 300 миллиметров больше, чем у стандартного внедорожника. Общая длина пятидверной версии составит 3850 миллиметров, что обеспечит увеличенное пространство для задних пассажиров и груза. Налоговые льготы, положенные в Индии автомобилям длиной менее четырех метров, при этом сохранятся.

Ранее Jimny Long уже попадал в объектив фотошпионов: замаскированный прототип замечали на дорогах в марте нынешнего года. Любопытно, что при увеличенном расстоянии между осями под камуфляжем угадывались прежние три двери.

Ожидается, что в моторную гамму удлиненной версии войдут усовершенствованный 1,5-литровый «атмосферник», на нынешнем Jimny выдающий 102 лошадиные силы и доступный с автоматом либо «механикой». Помимо него, подросший в массе автомобиль предложат с более мощной гибридной установкой с наддувным двигателем и 12-вольтовой электрической системой. Полный привод останется стандартным.

Сборку Jimny Long, по всей вероятности, наладят на заводе Maruti Suzuki в штате Гуджарат на западе Индии. Соперничать с ним будут индийский клон «Джипа» Mahindra Thar и Force Gurkha, прозванный «Гелендвагеном» для бедных.