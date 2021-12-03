Nissan представил трековый спорткар в стиле электрокроссовера Ariya

Компания Nissan показала Ariya Single Seater Concept - одноместный шоу-кар, соединивший в себе трансмиссию электрического кроссовера Ariya и шасси одноместного гоночного автомобиля. На создание концепта Nissan вдохновили автоспорт - в частности, электрическая «Формула Е» - и дизайн Ariya. Получившийся концепт не только демонстрирует, что можно сделать с «начинкой» кроссовера, но и намекает на внешность будущих электрокаров марки.





Ariya Single Seater Concept был представлен на мероприятии Nissan Futures, посвященном будущему, в котором компания видит «умные» электрокары с высоким уровнем автономности.

Сходство с кроссовером Ariya прослеживается в передней части концепта, который венчают две диодные полосы в форме буквы V - намек на трапециевидную фальшрадиаторную решетку вседорожника. В кузове со множеством аэродинамических элементов, изготовленном из легкого углеродного волокна, дизайнеры постарались передать плавность линий Ariya. У кроссовера концепт позаимствовал и бронзовую окраску.

Язык дизайна, в котором выполнен трековый спорткар Ariya Single Seater Concept, в компании описывают как «вневременной японский футуризм». Он опирается на японские слова «шан» (駿) и «шо» (翔), обозначающие «быстрый бег без усилий» и «грациозное парение» соответственно.

Что касается силовой установки, то шоу-кар позаимствовал у Ariya вариант с двумя электромоторами - вероятно, топовый e-4orce Performance мощностью 394 лошадиные силы. Двигатели разгоняют «товарный» кроссовер с места до 100 километров в час за 5,1 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час. Показатели концепта не раскрываются.

Ранее на этой неделе Nissan показал еще четыре концепт-кара, играющих роль превью новой линейки «зеленых» моделей компании из 23 моделей - 15 электрокаров и восьми гибридов. Кроссовер Chill-Out - единственная модель, представленная «во плоти», а остальные автомобили пока представляют собой рендеры. Переродятся ли они в серийные машины, пока неизвестно.



