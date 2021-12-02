Opel Astra нового поколения стала универсалом

Компания Opel представила хэтчбек Astra шестого поколения в июле нынешнего года, а теперь настала очередь универсала с приставкой Sports Tourer. Как и ожидалось, Astra Sports Tourer почти копирует хэтчбек актуальной генерации: модель получила двухцветный кузов и фирменную панель Vizor спереди с диодной оптикой в «базе», аналогичные оформление салона и моторную гамму. Отличается универсал растянутой колесной базой, обеспечивающей увеличенную вместимость.





Вместимость багажника новой Astra Sports Tourer составляет 608 литров с поднятой спинкой заднего сиденья, что на 186 литров больше, чем у хэтчбека. С убранной спинкой сиденья, которое можно сложить в пропорции 40:20:40, грузовой объем увеличивается до 1634 литров. Однако такие характеристики касаются только бензиновых и дизельных версий: багажник гибридной Astra Sports Tourer чуть скромнее и вмещает 548 литров (1574 литра).

Опционально доступна система Intelli-Space для багажника: она добавляет трансформируемый грузовой пол, который можно легко отрегулировать одной рукой, установив в высокое и низкое положение или даже под углом 45 градусов.

По габаритам универсал получился на 60 миллиметров короче, чем модель предыдущего поколения. Более компактные размеры обеспечил короткий передний свес. И это несмотря на увеличенную на 70 миллиметров колесную базу, которая составляет 2732 миллиметра. У хэтчбека она на 57 миллиметров короче.

В салоне Astra Sports Tourer - панель Pure Panel с двумя 10-дюймовыми тачскринами, как в хэтчбеке. Экраны, визуально объединенные в единый кластер, отвечают за приборную панель и мультимедийную систему c беспроводными протоколами Apple CarPlay и Android Auto. Помимо этого, для универсала доступны сиденья, одобренные экспертами немецкой ассоциации по лечению и профилактике проблем позвоночника Aktion Gesunder Rücken (AGR).

В моторной гамме - бензиновые и дизельные двигатели: «турботройка» 1.2 мощностью 110 либо 130 сил, а также 1,5-литровый 130-сильный дизель. Доступен и бензоэлектрический вариант, делающий Astra Sports Tourer первым гибридным универсалом Opel. Это подключаемая установка на базе 1,6-литрового турбомотора, развивающая 180 либо 225 сил.

Прием заказов на универсал Opel откроет в начале следующего года, когда начнутся первые поставки хэтчбеков. В России Opel Astra на сегодняшний день не представлен, однако новинка может добраться и до нашего рынка: представитель компании ранее заявлял, к 2024 году на рынок выйдут шесть новых моделей.











