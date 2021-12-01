Новые электромобили Формулы E будут самыми эффективными гоночными автомобилями в мире

Организаторы чемпионата Формула E и Международная автомобильная федерация (FIA) заявили, что гоночные электромобили третьего поколения (Gen3) будут самыми эффективными гоночными автомобилями на планете. Команды могут приступить к их испытаниям этой весной. Ожидается, что использовать электромобили третьего поколения начнут на чемпионате Формула E в сезоне 2022-23 годов.

Электромобили Gen3 будут не только легче и меньше моделей Gen2. Не менее 40 % используемой ими энергии будет производиться за счёт рекуперативного торможения. Таким образом, модель Gen3 станет первым автомобилем Формулы E, у которого не будет задних гидравлических тормозов.

Также у моделей Gen3 впервые силовые агрегаты буду находиться как спереди, так и сзади. Задний силовой агрегат мощностью 350 кВт будет дополнен передним силовым агрегатом мощностью 250 кВт. С суммарной мощностью 600 кВт они более чем вдвое увеличивают регенеративную способность новой модели по сравнению с автомобилями Gen2.

Как заявляют Формула E и Международная автомобильная федерация, соотношение мощности и веса электромобиля Gen3 вдвое превышает показатель эквивалентного двигателя внутреннего сгорания.

«При разработке автомобиля Gen3 мы намеревались продемонстрировать, что высокая производительность, эффективность и экологичность могут сосуществовать без компромиссов, - сообщил генеральный директор Формула E Джейми Рейгл (Jamie Reigle). - Вместе с FIA мы создали самый эффективный в мире и устойчивый высокопроизводительный гоночный автомобиль. Gen3 - это наш самый быстрый, лёгкий, самый мощный и эффективный гоночный автомобиль».