Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»

О том, что эпоха машин с двигателями внутреннего сгорания подходит к концу, свидетельствуют результаты голосования в рамках конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year-2022). Экспертное жюри определило финалистов престижной международной премии: в шорт-лист попали семь моделей, шесть из которых - это электромобили, и лишь одна представлена на рынке с традиционными моторами на ископаемом топливе. Четыре из семи финалистов - модели европейских марок, две - корейские и одна американская.

Согласно списку на сайте конкурса, в финал вышли Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Megane E-Tech и Skoda Enyaq iV. Единственный не электрический автомобиль среди них - это Peugeot 308, который сменил поколение в марте этого года и продается с гибридными силовыми установками, в том числе и с функцией подзарядки.

Что же касается Kia EV6 и соплатформенного Hyundai Ioniq 5, спортивного Ford Mustang Mach-E, а также Skoda Enyaq iV, Cupra Born и Renault Megane E-Tech, то это все полноценные электрокары. Ни один из них не представлен на российском рынке, однако Kia и Hyundai уже подтвердили планы относительно появления EV6 и Ioniq 5 в стране.

Лучшего из лучших определит экспертное жюри, в состав которого входят 60 автомобильных журналистов. Победителя объявят 28 февраля 2022 года.

Cupra Born

Kia EV6

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Peugeot 308

Renault Megane E-Tech

Skoda Enyaq iV