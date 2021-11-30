Финансовые новости
- |
- 30.11.21
- |
- 04:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
22:41 29.11.2021 |
О том, что эпоха машин с двигателями внутреннего сгорания подходит к концу, свидетельствуют результаты голосования в рамках конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year-2022). Экспертное жюри определило финалистов престижной международной премии: в шорт-лист попали семь моделей, шесть из которых - это электромобили, и лишь одна представлена на рынке с традиционными моторами на ископаемом топливе. Четыре из семи финалистов - модели европейских марок, две - корейские и одна американская.
Согласно списку на сайте конкурса, в финал вышли Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Megane E-Tech и Skoda Enyaq iV. Единственный не электрический автомобиль среди них - это Peugeot 308, который сменил поколение в марте этого года и продается с гибридными силовыми установками, в том числе и с функцией подзарядки.
Что же касается Kia EV6 и соплатформенного Hyundai Ioniq 5, спортивного Ford Mustang Mach-E, а также Skoda Enyaq iV, Cupra Born и Renault Megane E-Tech, то это все полноценные электрокары. Ни один из них не представлен на российском рынке, однако Kia и Hyundai уже подтвердили планы относительно появления EV6 и Ioniq 5 в стране.
Лучшего из лучших определит экспертное жюри, в состав которого входят 60 автомобильных журналистов. Победителя объявят 28 февраля 2022 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Госпереворот» и дело Бутусова — как власть будет дальше повышать ставки: Интервью с директором УИБ Вадимом Денисенко
ТОП-НОВОСТИ
|История с Бутусовым и гаубицей. Какой диагноз можно поставить Офису Зеленского
|Блинкен едет в турне: Как НАТО будет удерживать Россию от нападения на Украину
|Почему Кабмин тормозил с бюджетом
|Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
|TSMC поручила часть процесса упаковки чипов сторонним компаниям
|Основатель Twitter Джек Дорси покинет пост главы компании
|Германия решила пересадить граждан на электромобили к 2030 году
|Tata Group построит в Индии завод по тестированию и сборке полупроводниковых изделий
|Bugatti выпустила штучное шампанское с охлаждаемым футляром
Это интересно
|Peugeot увеличила запас хода электрических 208 и 2008
|«Ужасающая мутация». Чем опасен новый вариант коронавируса B.1.1.529 и как быстро он распространится по миру?
|На квантовом уровне время способно течь в прошлое, показало исследование
|Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей
|Black Shark 4S Pro стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в бенчмарке Master Lu
|Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
|200 000 изгибов без повреждений, радиус 1,4 мм и ресурс не менее 5 лет. Представлено новое поколение гибикх OLED-экранов Samsung