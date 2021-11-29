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Германия решила пересадить граждан на электромобили к 2030 году
13:34 29.11.2021 |
Проект коалиции нескольких партий бундестага Германии предусматривает переход страны на электромобили к 2030 году. Об этом сообщает Business Insider.
По плану коалиции, на немецкие дороги в течение 8-9 лет должно выйти 15 млн электромобилей.
Политики рассчитывают запретить до конца десятилетия регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, что должно стимулировать спрос на электромобили.
По данным Bloomberg, в настоящее время в Германии зарегистрировано около 570 000 автомобилей с батарейным питанием, что составляет всего 1% парка страны. Для достижения своей цели необходимо увеличить производство и продажу электромобилей на 33% за год до 2030 года.
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