Bugatti выпустила штучное шампанское с охлаждаемым футляром

Французская компания Champagne Carbon совместно с Bugatti выпустила штучное шампанское под названием La Bouteille Noire. Оно разлито в 15-литровую бутылку из углепластика, которая заключена в технологичный футляр с системой охлаждения на твердотельных элементах.

Компании Champagne Carbon и Bugatti сотрудничают с 2018 года. Их первым совместным проектом было шампанское EB.01, на 90 процентов состоящее из белого винограда шардоне и на десять из красного пино нуар - традиционных сортов, используемых для производства этого напитка. Затем вышел винтажный релиз EB.02 Chiron 300+ из 100-процентного шардоне гран крю, посвящённый рекордному заезду прототипа Chiron Super Sport 300+.

Теперь же представлено коллекционное шампанское La Bouteille Noire в 15-литровой бутылке из углепластика, заключенной в кейс, по форме напоминающий штучный гиперкар La Voiture Noir. Процесс изготовление емкости разбит на 37 отдельных этапов и занимает 150 часов. Футляр сделан из 314 листов препрега, того самого, что используют в машинах Bugatti, и оснащен термоэлектрическим охладителем, обычно применяемым в орбитальных спутниках, вкупе с 14 вентиляторами, благодаря которым холодный воздух циркулирует внутри кейса.

Сама бутылка стоит на подсвеченном постаменте из шлифованного акрила в виде фонаря La Voiture Noir. Футляр открывается нажатием кнопки из «нержавейки», а его дверцы отделаны кожей Havana Brown и вырезанными лазером алюминиевыми полосками, похожими на центральный плавник Type 57SC Atlantic. Автоматический механизм привода дверей сделан на заказ, и когда они полностью распахнуты, срабатывает ещё одна система, освобождающая горлышко бутылки. Официальная премьера La Bouteille Noire состоится в лондонском бутик-отеле The Londoner. Цена неизвестна.