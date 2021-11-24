Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей

Компанию Volkswagen вытеснили из тройки самых дорогих автомобильных производителей мира по величине капитализации. Немецкий концерн опустился на четвертую ступень, уступив третью китайской BYD - компании, представленной всего на нескольких рынках за пределами родины. Как сообщает Yicai Global, это произошло почти сразу после того, как Volkswagen вернул себе позицию, которую ранее занял производитель электрокаров Rivian.

Акции Rivian упали в цене после новостей о том, что она не собирается объединяться с Ford с для работы над совместными продуктами. В результате Volkswagen вновь вступил в первую тройку, в которой также числятся Tesla, лидирующая с большим отрывом, и Toyota.

Однако из-за BYD немецкий автогигант задержался в ней ненадолго. Капитализация китайской компании достигла 905,37 миллиарда юаней (141,86 миллиарда долларов), что на 7,9 миллиарда долларов больше стоимости Volkswagen (около 134,4 млрд долларов).

BYD - компания, работающая почти полностью автономно от поставщиков: на ее предприятиях производятся как аккумуляторы, так и микроэлектроника, нехватка которой продолжает наносить ущерб крупным автопроизводителям, привыкшим закупать ее на стороне.

Основную деятельность BYD ведет на родине, а также продает автомобили в Норвегии и нескольких странах Южной Америки. Учитывая то, что КНР - крупнейший авторынок, этого оказалось достаточно, чтобы опередить глобального гиганта Volkswagen.

Однако BYD планирует постепенное расширение и выход на новые рынки: для Бразилии компания готовит электроседан Han, а в Европе может начать продавать электрокар Dolphin с ретро-дизайном.