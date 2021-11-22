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Американские власти наконец узаконили адаптивные фары
09:39 22.11.2021 |
Президент США Джо Байден подписал разработанный конгрессменами новый законопроект о транспортной инфраструктуре. Он подразумевает выделение из бюджета триллиона долларов на модернизацию автомобильных дорог, мостов, железных дорог и прочих элементов транспортной системы страны. Но едва ли не самым важным пунктом закона является отмена правила 54-летней давности, которое до сих пор не позволяло автопроизводителям применять в США адаптивные фары.
Невероятно, но факт - современная матричная и пиксельная светодиодная оптика до сих пор была запрещена в США из-за бюрократической формальности. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что технология адаптивного освещения является чрезвычайно полезной - такие фары могут освещать обочины, подсвечивать повороты или даже проецировать на дорогу различные символы, а ещё они фактически объединяют привычные «ближний» и «дальний» режимы освещения, поскольку способны работать в «дальнем» свете, выборочно затемняя встречные автомобили, чтобы не ослеплять их водителей. Именно этот пункт неожиданно оказался проблемой в США - правило, принятое в 1967 году, запрещает одновременную работу «ближнего» и «дальнего» света.
Из-за этого современная оптика головного света до сих пор была в США вне закона, поскольку адаптивный свет формально не отвечал действующим требованиям законодательства к световым приборам. Автопроизводители вынуждены были программно деактивировать все умные алгоритмы работы фар для американского рынка, превращая их в более архаичные световые приборы. Теперь все препятствия наконец сняты - правда, в законе отмечается, что эта поправка должна вступить в силу «не позднее, чем через два года после подписания закона».
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