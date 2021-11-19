Финансовые новости
- |
- 19.11.21
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
16:55 19.11.2021 |
Hyundai привезла на автосалон в Лос-Анджелесе важную новинку - крупный электрокроссовер с недвусмысленным названием SEVEN, предвосхищающий флагманский Ioniq 7. Пока это только концепт с футуристичным оснащением, большая часть которого, по всей вероятности, не доберется до конвейера: у модели атмосферный салон-трансформер, джойстик вместо руля и «пиксельная» оптика. Что же до серийного Ioniq 7, который станет уже третьей моделью суббренда Ioniq, то его появление ожидается не ранее 2023 года.
Внешне SEVEN походит на однообъемник Staria, прозванный за необычный дизайн «космическим». Спереди и сзади оптика выполнена в виде «параметрических пикселей» («Parametric Pixels»), дебютировавших еще в 2019 году на шоу-каре 45 EV - предвестнике Ioniq 5.
Слева у электрокроссовера только одна дверь, а справа - две, причем задняя открывается против хода движения, как на других концептах с салоном-«гостиной». Колесные диски имеют активные воздушные заслонки, которые открываются для снижения сопротивления воздуху.
Однако главная «изюминка» SEVEN - салон-трансформер. Вместо традиционных руля и педалей здесь имеется только джойстик, который можно при необходимости убрать, включив автопилот. Сзади - диван-уголок, а перед ним расположены два вращающихся кресла. В отделке, согласно трендам, использованы переработанные и экоматериалы: бамбуковое дерево, циновка, биосмола, медь и ткань с антибактериальной пропиткой.
Для пассажиров предусмотрена панорамная крыша-экран, способная отображать различный контент, мини-холодильник и даже ниши для чистки обуви. За чистоту самого салона отвечают система очистки воздуха Hygiene Airflow System и функция ультрафиолетового обеззараживания UVC Sterilization.
«Техника» концепта осталась без особого внимания. Hyundai упомянул лишь, что аккумуляторы SEVEN поддерживают зарядку мощностью до 350 киловатт, как и другие Ioniq, построенные на электрической платформе E-GMP. Пополнить батарею с 10 до 80 процентов можно за 20 минут, а заявленный запас хода превышает 480 километров. Ранее серийной «семерке» пообещали пневмоподвеску, автопилот третьего уровня, а также набор ассистентов ADAS Hyundai.
Премьера «товарного» Ioniq 7 ожидается не ранее 2023 года. До этого к линейке присоединится седан Ioniq 6 - серийное воплощение концепта Prophecy.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Последствия для Лещенко: Инициируют ли Шмыгаль и «слуги» его отставку
ТОП-НОВОСТИ
|Покушение на министра: Чем отличился Роман Лещенко, которого хотели похитить и пытать
|Шантаж по-русски. Зачем Лавров «слил» переписку с Парижем и Берлином
|Сергей Гармаш: Легализацией торговли с ОРДЛО Путин давит на Запад и оптимизирует расходы на «республики»
|Международный военный контингент в Украине: Что за миссию готовит ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
|TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9
|iPhone 14 Pro получит разъём USB-C. Названы главные причины для отказа от Lightning
|Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50: полный привод и панорамная крыша
|Израильские учёные создали детектор лжи, намного точнее существующих
Это интересно
|4 секунды до «сотни»: Changan и Huawei разработали стильный и быстрый кроссовер
|Теперь Microsoft будет обновлять Windows 10 лишь раз в год из-за Windows 11
|Toyota обновила кроссовер RAV4 — изменились фары и комплектации
|За год китайские компании почти в три раза увеличили выпуск литиевых аккумуляторов
|IBM показала, как будут выглядеть квантовые компьютеры и машинные залы ближайшего будущего
|Meta готовит к производству VR-перчатки, позволяющие ощущать объекты в виртуальной реальности
|Глава Volkswagen рассказал, когда закончится кризис микрочипов