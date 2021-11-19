Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9

Компания Kia показала предвестника будущего флагмана своей электрической линейки - концептуальный кроссовер EV9. Шоу-кар, построенный на модульной платформе E-GMP, получил трехрядный салон, распашные задние двери, 22-дюймовые диски, камеры вместо наружных зеркал и солнечную батарею, интегрированную в капот. Новинка длиной около пяти метров и с колесной базой 3,1 метра оказалась самым крупным автомобилем марки и по размерам превосходит даже Telluride.





Электрокар базируется на архитектуре E-GMP совместной разработки Hyundai-Kia: на ней уже построены Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, а в будущем она ляжет в основу целой линейки электрокаров - у Kia они получат индексы от EV1 до EV9.

Серийной версии EV9 наверняка не достанутся ни открывающиеся против хода движения двери, ни камеры (хотя это может стать опцией, как, например, у Audi e-tron), ни гигантских 22-дюймовых дисков. При этом модель, ориентированная в первую очередь на американский рынок, сохранит форм-фактор большого трехрядного вседорожника с брутальной внешностью и премиальной отделкой в салоне.

У концептуального EV9 есть ряд особенностей, которые вполне могут реализовать на серийном электрокаре. В их числе, например, фары, встроенные в облицовку передней части, выдвижные рейлинги и солнечная батарея, интегрированная в капот у лобового стекла.

В салоне внимание привлекает руль нестандартной прямоугольной формы (он отдаленно напоминает «штурвалы» в современных Tesla), единый экран диагональю 27 дюймов на передней панели и «парящий» центральный тоннель со сквозным отверстием. На втором ряду установлен диван с двумя раздельными спинками, еще два сиденья расположены на третьем ряду - доступ к ним облегчен благодаря распашным дверям. Предусмотрен режим Enjoy Mode, при котором все сиденья разворачиваются на 180 градусов, а дверь багажного отсека открывается, чтобы пассажиры могли насладиться пейзажем.

Что же касается силовой установки, то она двухмоторная - по одному электродвигателю на передней и задней осях. Их суммарная отдача не уточняется, зато известно, что с места до 100 километров в час двухтонный EV9 разгоняется примерно за пять секунд. Двигатели питает литий-ионная батарея емкостью 77 киловатт-часов, а запас хода на одной зарядке достигает 480 километров. Система поддерживает подзарядку от станции мощностью 350 киловатт, с ее помощью можно пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов всего за 20 минут.

Публичная премьера EV9 состоялась на автосалоне AutoMobility LA в Лос-Анджелесе, который открылся 17 ноября и продлится до 28 ноября. Там же дебютировал и соплатформенный электрический вседорожник Hyundai Seven, который в будущем станет серийным и появится на рынке под названием Ioniq 7. Готовые к серийному производству Kia EV9 и Hyundai Ioniq 7 должны дебютировать в течение 2022 года.



