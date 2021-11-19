Финансовые новости
- |
- 19.11.21
- |
- 13:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9
12:56 19.11.2021 |
Компания Kia показала предвестника будущего флагмана своей электрической линейки - концептуальный кроссовер EV9. Шоу-кар, построенный на модульной платформе E-GMP, получил трехрядный салон, распашные задние двери, 22-дюймовые диски, камеры вместо наружных зеркал и солнечную батарею, интегрированную в капот. Новинка длиной около пяти метров и с колесной базой 3,1 метра оказалась самым крупным автомобилем марки и по размерам превосходит даже Telluride.
Электрокар базируется на архитектуре E-GMP совместной разработки Hyundai-Kia: на ней уже построены Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, а в будущем она ляжет в основу целой линейки электрокаров - у Kia они получат индексы от EV1 до EV9.
Серийной версии EV9 наверняка не достанутся ни открывающиеся против хода движения двери, ни камеры (хотя это может стать опцией, как, например, у Audi e-tron), ни гигантских 22-дюймовых дисков. При этом модель, ориентированная в первую очередь на американский рынок, сохранит форм-фактор большого трехрядного вседорожника с брутальной внешностью и премиальной отделкой в салоне.
У концептуального EV9 есть ряд особенностей, которые вполне могут реализовать на серийном электрокаре. В их числе, например, фары, встроенные в облицовку передней части, выдвижные рейлинги и солнечная батарея, интегрированная в капот у лобового стекла.
В салоне внимание привлекает руль нестандартной прямоугольной формы (он отдаленно напоминает «штурвалы» в современных Tesla), единый экран диагональю 27 дюймов на передней панели и «парящий» центральный тоннель со сквозным отверстием. На втором ряду установлен диван с двумя раздельными спинками, еще два сиденья расположены на третьем ряду - доступ к ним облегчен благодаря распашным дверям. Предусмотрен режим Enjoy Mode, при котором все сиденья разворачиваются на 180 градусов, а дверь багажного отсека открывается, чтобы пассажиры могли насладиться пейзажем.
Что же касается силовой установки, то она двухмоторная - по одному электродвигателю на передней и задней осях. Их суммарная отдача не уточняется, зато известно, что с места до 100 километров в час двухтонный EV9 разгоняется примерно за пять секунд. Двигатели питает литий-ионная батарея емкостью 77 киловатт-часов, а запас хода на одной зарядке достигает 480 километров. Система поддерживает подзарядку от станции мощностью 350 киловатт, с ее помощью можно пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов всего за 20 минут.
Публичная премьера EV9 состоялась на автосалоне AutoMobility LA в Лос-Анджелесе, который открылся 17 ноября и продлится до 28 ноября. Там же дебютировал и соплатформенный электрический вседорожник Hyundai Seven, который в будущем станет серийным и появится на рынке под названием Ioniq 7. Готовые к серийному производству Kia EV9 и Hyundai Ioniq 7 должны дебютировать в течение 2022 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Последствия для Лещенко: Инициируют ли Шмыгаль и «слуги» его отставку
ТОП-НОВОСТИ
|Покушение на министра: Чем отличился Роман Лещенко, которого хотели похитить и пытать
|Шантаж по-русски. Зачем Лавров «слил» переписку с Парижем и Берлином
|Сергей Гармаш: Легализацией торговли с ОРДЛО Путин давит на Запад и оптимизирует расходы на «республики»
|Международный военный контингент в Украине: Что за миссию готовит ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9
|iPhone 14 Pro получит разъём USB-C. Названы главные причины для отказа от Lightning
|Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50: полный привод и панорамная крыша
|Израильские учёные создали детектор лжи, намного точнее существующих
|Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование
|Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов
Это интересно
|Toyota обновила кроссовер RAV4 — изменились фары и комплектации
|За год китайские компании почти в три раза увеличили выпуск литиевых аккумуляторов
|IBM показала, как будут выглядеть квантовые компьютеры и машинные залы ближайшего будущего
|Meta готовит к производству VR-перчатки, позволяющие ощущать объекты в виртуальной реальности
|Глава Volkswagen рассказал, когда закончится кризис микрочипов
|Aston Martin выпустил первую шестицилиндровую модель за 22 года
|JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов