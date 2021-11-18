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Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50: полный привод и панорамная крыша
21:14 18.11.2021 |
Mazda взяла курс на расширение линейки кроссоверов. Накануне японская компания представила новую модель - CX-50, который в следующем году выйдет на рынки США и Канады. Новинка представляет собой компакт-кросс с широким обтекаемым кузовом, ориентированный на любителей отдохнуть на природе - этим продиктован полный привод, доступный по умолчанию. На старте модель предложат с двумя агрегатами, а позже в линейку добавят гибриды.
Mazda CX-50 базируется на платформе с поперечным расположением двигателя от CX-5, который также недавно стал полноприводным по умолчанию. По некоторым данным, новинка может вытеснить CX-5 с рынка, однако пока Mazda не раскрывает планов относительно более возрастной модели.
Целевая аудитория CX-50 - любители активного отдыха вне города, поэтому кроссоверу достались рейлинги для крепления оборудования на крыше, а также усиленные центральные стойки и дверные косяки. Компоновка салона ориентирована на водителя, а в крышу встроен панорамный люк для усиления «связи с природой», как отмечают в Mazda.
Уже в «базе» CX-50 предложат с Mazda Intelligent Drive Select, или Mi-Drive - системой выбора режимов езды под различные типы покрытия.
В моторную гамму на старте войдут два агрегата, знакомые по CX-5: «атмосферник» 2.5 и турбомотор такого же объема из семейства Skyactiv-G, работающие в паре с шестиступенчатым автоматом. Отдача моторов на CX-50 не раскрывается, но на CX-5 они развивают 190 и 253 лошадиные силы соответственно. В будущем гамма пополнится электрифицированными силовыми установками.
В 2022 году CX-50 встанет на конвейер предприятия Mazda Toyota Manufacturing (MTM) в Хантсвилле, штат Алабама. Продажи запланированы в США и Канаде, где впоследствии появятся еще две более крупные новинки - CX-70 и CX-90.
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