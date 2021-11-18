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4 секунды до «сотни»: Changan и Huawei разработали стильный и быстрый кроссовер
08:57 18.11.2021 |
На автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера кроссовера Avatr 11, в разработке которого принимали участие сразу три компании: Changan, Huawei и CATL. Changan отвечал за техническую составляющую, в том числе платформу CHN, а также за дизайн, Huawei занимался мультимедийными и онлайн-технологиями, а CATL поставил аккумуляторы. Так получился купеобразный полноразмерный Avatr 11: по размерам он сравним с BMW X6, а по динамике лишь немного уступает самым быстрым Tesla.
Несмотря на то, что Avatr 11 представили в статусе концепта, он на 99 процентов соответствует серийной модели. Пока раскрыты лишь некоторые характеристики: с места до 100 километров в час электрокар разгоняется за четыре секунды, а запас хода на одной зарядке составляет 700 километров. Зарядное устройство постоянного тока поддерживает мощность до 200 киловатт. В числе оборудования упоминается автопилот третьего уровня (для сравнения, в электрокарах Tesla - второй уровень).
Запуск серийного производства запланирован на весну 2022 года, сборку организуют на заводе Changan в Чунцине. На внутреннем рынке Китая модель появится в третьем квартале следующего года.
Позже в линейку Avatr войдут и другие электромобили - в течение следующих нескольких лет гамма увеличится до четырех моделей. Самая же марка на 39 процентов принадлежит Changan (еще 19 процентов - у дочерней Chongqing Changan), 24 процента акций у CATL и еще 10 процентов - у Huawei.
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