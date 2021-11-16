BMW и Audi называют потенциальными покупателями марки McLaren

Немецкие СМИ назвали возможных претендентов на покупку McLaren Automotive. По информации Automobilwoche, в приобретении производителя спорткаров заинтересованы BMW и Audi, входящая в концерн Volkswagen. При этом BMW хочет приобрести только бизнес, связанный с выпуском автомобилей, в то время как Audi готова сделать предложение и по покупке команды Формулы-1. В начале декабря стороны обсудят сделку с бахрейнским фондом Mumtalakat, которому принадлежат 42 процента акций McLaren.

Частная британская компания McLaren базируется в Уокинге, Великобритания. В 2020 году стало известно, что марка оказалась на грани банкротства из-за пандемии коронавируса: доходы резко сократились из-за падения продаж автомобилей и отмены гоночных соревнований. Автопроизводитель обратился к британскому правительству за финансовой поддержкой, но получила отказ.

В сентябре того же года McLaren выставил на продажу свою штаб-квартиру: недвижимость в Уокинге оценили в 200 миллионов фунтов стерлингов, однако в результате продали дешевле, за 170 миллионов фунтов. Покупателем стала американская компания Global Net Lease, которая стала владельцем трех зданий, находящихся на территории базы в Уокинге: McLaren Technology Centre, Production Centre, в котором собирают «товарные» модели, и Thought Leadership Centre. Сам McLaren с базы не съехал, а стал арендатором.

Теперь же появились слухи о возможной продаже марки, которые в McLaren не комментируют. Отказываются от комментариев и BMW и Audi, которых называют потенциальными покупателями.