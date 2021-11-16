Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора

Грядущие электрические версии седанов BMW пятой и седьмой серий получат по несколько вариантов силовых установок. Топовые модификации смогут похвастать тремя электромоторами совокупной мощностью в 760 лошадиных сил. В этом случае один электромотор будет располагаться спереди, а ещё два - сзади. В семействе 5-Series и 7-Series останутся и гибриды с возможностью подзарядки от сети, в том числе мощные модификации с битурбомотором V8.

Как сообщает издание Auto Motor und Sport со ссылкой на собственные источники в компании BMW, трёхмоторная электрическая «пятёрка» выйдет на рынок под названием i5 M. Флагманскому электроседану BMW i7 обещают батарею ёмкостью 120 киловатт-часов, а линейка электрической «семёрки» будет состоять из трёх модификаций - с индексами i740, i750 и i7 M60. Премьера моделей BMW i5 и i7 запланирована уже на следующий год, а их производство наладят в Дингольфинге - на одном заводе с электрическим кроссовером iX. Особенностью интерьера всех баварских электрических новинок должен стать информационно-развлекательный комплекс iDrive 8 с большим изогнутым дисплеем.

Останется у 7-Series и линейка моторов на ископаемом топливе. Новую «семёрку» оснастят бензиновым 4,4-литровым двигателем V8 с индексом S68. Кроме битурбовосьмёрки, флагманскому седану обещают модернизированную рядную бензиновую шестёрку B58. О дизелях и гибридах пока ничего не известно. BMW 7-Series следующего поколения получит индекс G70, а базовой версией будет 735i. На версии BMW 740i тот же мотор окажется форсирован до 375 лошадиных сил. Модификация с V8 достигнет мощности в 543 лошадиных силы.