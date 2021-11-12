Subaru представила первый серийный электрокар

Компания Subaru выходит на рынок электромобилей. Не прошло и двух недель со дня премьеры Toyota bZ4X - первого батарейного кроссовера Toyota - как Subaru представила свой вариант модели под названием Solterra. Электрокары, разработанные японцами в тесном сотрудничестве, почти идентичны внешне, базируются на одной (но названной по-разному) архитектуре и в «топе» имеют двухмоторную силовую установку. Производство Subaru Solterra стартует в середине 2022 года.





Внешние отличия Solterra от bZ4X косметические: электрокар получил от дизайнеров Subaru шестигранную фальшь-решетку радиатора, иной рисунок фар, а также встроенные в передний бампер «противотуманки», которых нет у Toyota. Сзади же модели можно различить только по графике фонарей, одинаковых по форме, и шильдикам. Размерность колесных дисков по умолчанию - 18 дюймов, а за доплату предложат 20-дюймовые.

В салоне Solterra так же полностью копирует собрата, за исключением отделки: широкий центральный тоннель оформлен аналогично, а на передней панели расположены крупный экран мультимедийной системы и цифровая «приборка». Также на снимках видна панорамная крыша, вместо которой для bZ4X можно заказать комплект солнечных батарей.

Solterra базируется на платформе e-Subaru Global Platform (она же «тойотовская» e-TNGA) и оснащается одним двигателем спереди либо двумя - по одному на каждой оси. В «топовой» двухмоторной версии мощность установки достигает 218 лошадиных сил (160 киловатт), а запитывается она от расположенного под полом литий-ионного аккумулятора емкостью 71,4 киловатт-часа, который можно зарядить через терминал мощностью 150 киловатт. Полная зарядка обеспечивает кроссоверу запас хода в 460 километров по японскому циклу WLTC.

Модель получила подвеску со стойками Макферсон спереди и двойными поперечными рычагами сзади и вентилируемые дисковые тормоза. Также доступны внедорожный режим работы управляющей электроники X-Mode и система Grip Control, распределяющая крутящий момент в зависимости от условий и помогающая справляться с неровностями на пути.

Subaru Solterra встанет на конвейер в следующем году, а в середине года марка планирует начать продажи. Модель будет глобальной: помимо родной Японии, ее выведут на рынки Европы, Китая, США и Канады.