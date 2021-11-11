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Geely показала конкурента электрического грузовика Tesla
11:30 11.11.2021 |
Китайская Geely показала концепт электрического тягача, который собирается выпустить уже через три года. Модель Remote Xinghan H будут продавать и за пределами Китая, но под упрощенным названием Homtruck, а доработкой и сборкой займется Farizon Auto - подразделение компании по производству коммерческих автомобилей. Homtruck получит три варианта силовых установок и множество «умных» помощников, повышающих комфорт водителя.
Homtruck получил футуристичную внешность со сложными световыми элементами и панорамной крышей кабины. Тягач оснащен камерами, обеспечивающими обзор 360 градусов, подобно камерам Tesla, и автопилотом четвертого уровня по шкале SAE International с обновлением «по воздуху». Он не требует участия водителя в процессе управления и может вести машину по заданному маршруту. Лидар, радар миллиметрового диапазона и ультразвуковой радар будут доступны по умолчанию, как и поддержка стандарта связи 5G-V2X.
В салоне расположились усеченный руль со встроенным дисплеем и минималистичный кластер «приборки» и мультимедийной системы. Еще один экран встроен в центральный тоннель, причем в нем имеется отсек для подогрева чайника с измерителем температуры: подразумевается, что водитель сможет наслаждаться чаепитием, активировав автопилот. Акцент сделан на технологии и комфорт, а также экологичность, поэтому в отделке обильно применены переработанные материалы.
Кроме этого, по данным Electrek, внутри Homtruck уместили все базовые удобства, превращающие его в подобие автодома: ванную комнату с душем и туалетом, односпальную кровать, холодильник, а также кухонную зону и даже компактную стиральную машину.
Что касается силовых установок, то их задумано целых три: гибридная, полностью электрическая с возможностью замены отжившего аккумулятора и метаноловая. Последняя попала в список не случайно: в 2019 году Farizon Auto разработала собственный экономичный агрегат, работающий на метаноле.
Старт производства и поставок Homtruck запланирован на 2024 год. Помимо Китая, электрогрузовик хотят продавать в Европе, Корее, Японии и Северной Америке.
В октябре еще один суббренд Geely, Zeekr, который также прочат в соперники Tesla, выпустил первый экземпляр электромобиля 001. Модель получила двухмоторную силовую установку, аккумулятор емкостью 100 киловатт-часов и три варианта исполнения по цене от 281 000 до 360 000 юаней.
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