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Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году
17:18 10.11.2021 |
Hyundai уже неоднократно заявляла о планах выйти на рынок электрических летательных аппаратов с вертикальными взлётом и посадкой (eVTOL). Теперь же корейская компания в очередной раз подтвердила серьёзность своих намерений, объявив об отделении данного проекта в бренд Supernal, а первая модель будет введена в эксплуатацию в 2028 году.
В реальности компания готовит нечто большее, чем одну модель транспортного средства или даже семейства электролётов. Речь идёт о комплексной транспортной экосистеме с взаимосвязанными элементами, которые координируются и заказываются в одном приложении. Из офиса до стоянки электролётов можно добраться на электросамокате, далее преодолеть городские пробки на eVTOL, чтобы приехать домой на электромобиле. В рамках проектов по многочисленным дочерним компаниям Hyundai стремится создать все необходимые транспортные элементы и связать их интеллектуальной программной платформой. Это оригинальная стратегия даже на фоне общего тренда с беспилотными машинами - транспорт становится больше услугой, чем товаром.
У Supernal уже есть офисы в городе Вашингтон, а также в штате Калифорния - компания принимает активное участие в разработке юридической платформы для малой электроавиации в США. Supernal планирует начать оформление необходимых разрешений не ранее 2024 года, когда передовые бренды вроде Joby Aviation собираются уже начать предоставление услуг. При этом корейская компания уточняет, что пассажирские перевозки с первого дня будут предоставляться в полностью беспилотном режиме. В качестве источников питания Supernal рассматривает как литийионные батареи, так и водородные топливные элементы.
Для реализации проекта Hyundai планирует задействовать все доступные ресурсы: опыт в массовом производстве автотранспорта, а также технические наработки принадлежащей ей компании Boston Dynamics, которая является одним из мировых технологических лидеров в области робототехники. Предполагается, что производство электролётов будет налажено с «беспрецедентными темпами для аэрокосмической промышленности».
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