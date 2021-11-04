Представлен первый внешний аккумулятор для автомобилей и гибридов

Британский стартап ZipCharge запустил инновационное решение для мобильной зарядки электромобилей. ZipCharge Go - это портативный внешний аккумулятор размером с чемодан, который можно использовать для зарядки электромобиля.

Компания представила ZipCharge Go на проходящей в Глазго, Шотландии, конференции ООН по изменению климата Cop26. Это решение позволит всегда иметь с собой резервный источник питания на тот случай, если по пути вам не встретились зарядные станции.





Мобильное зарядное устройство ZipCharge Go весит около 23 кг, оно действительно напоминает чемодан с колесами и выдвижной ручкой. Его можно хранить в багажнике транспортного средства и при необходимости использовать для зарядки электромобиля.

Компания заявляет, что ZipCharge Go может обеспечить запас хода до 50 км в течение 30-минутной зарядки. Также будет модель большей ёмкости, которая сможет зарядить аккумулятор автомобиля для 65 км дороги. ZipCharge Go совместим с любым подключаемым гибридом или электромобилем с разъёмом типа 2.

Пользователь может контролировать и отслеживать процесс через приложение. Первые поставки ZipCharge Go намечены на четвертый квартал 2022 года. Известно, что ZipCharge Go можно будет взять в аренду за 67 долларов в месяц.