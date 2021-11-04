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По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей
09:00 04.11.2021 |
Крупнейшие экономики мира пытаются снизить воздействие промышленности, техники и электроники, а также транспорта на окружающую среду. В число передовых компаний, внедряющих экологически безопасные технологии, входит и BMW, намеренная уже к 2030 году продавать не менее 50 % электромобилей из общего объёма поставляемых ей машин.
Известно, что продажи электромобилей BMW Group за первые девять месяцев текущего года выросли на 121,4 %, составив 59 688 машин. Всего с января по сентябрь включительно германский автопроизводитель продал 231 575 электромобилей и гибридов, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 98,9 %. Для сравнения, только в третьем квартале 2021 года Tesla продала 241 300 электромобилей.
Чистая прибыль BMW в третьем квартале выросла на 42,4 %, несмотря на то, что поставки автомобилей упали на 12,2 % в сравнении с третьим кварталом 2020 года. По данным производителя, на показатели квартала в значительной степени повлияли глобальные проблемы с поставками полупроводников - иначе цифры оказались бы ещё лучше.
У компании имеются сильные конкуренты. В марте Volvo объявила о готовности полностью перейти на производство электромобилей к 2030 году. К тому же году Volkswagen заявляет о намерении поставлять 50 % полностью электрических машин, а к 2040 - практически 100 % новых машин производителя будут обеспечивать нулевой выброс загрязняющих веществ.
Изменения в промышленности идут в ногу с готовностью крупнейших экономик ограничить «оборот» экологически небезопасных машин. Например, Великобритания намерена полностью запретить продажи дизельных и бензиновых машин и минивэнов к 2030 году, а к 2030 году все новые автомобили должны обеспечивать нулевой выброс вредных веществ.
В Еврокомиссии - исполнительном органе ЕС, намерены снизить к 2035 году выбросы углекислого газа машинами и минивэнами на 100 %.
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