Bugatti объявила о полном слиянии с производителем электрогиперкаров Rimac

Французская Bugatti Automobiles и хорватский производитель электрических гиперкаров Rimac официально объявили о слиянии. Временная штаб-квартира новой совместной компании, получившей название Bugatti Rimac, базируется в городе Света-Неделя недалеко от Загреба. Свою деятельность СП начинает с примерно 450 сотрудниками, а генеральным директором назначен Мате Римац - основатель Rimac Automobili.

В наблюдательный совет Bugatti Rimac также вошли Оливер Блюм и Лутц Мешке из Porsche - партнера Bugatti в Volkswagen Group. Ранее Porsche владела 24-процентной долей Rimac, а теперь получила 45 процентов нового предприятия. Контрольный пакет акций в 55 процентов принадлежит Rimac Automobili. Стефан Винкельманн, возглавлявший Bugatti с начала 2018 года, покинет компанию и перейдет на должность генерального директора Lamborghini.

Rimac Campus

На старте штаб-квартира Bugatti Rimac будет располагаться в городе Света-Неделя, но со временем переедет в Rimac Campus - научно-технический центр неподалеку от старой штаб-квартиры Rimac. Комплекс площадью 200 тысяч квадратных метров и стоимость 200 миллионов евро (17,4 миллиарда рублей) планируют достроить к 2023 году.

Bugatti продолжит выпускать автомобили во французском Мольсхейме, где все 135 сотрудников сохранят свои рабочие места. Так, на сегодняшний день компания занята сборкой финальной партии гиперкара Chiron: в конце октября сообщалось, что Bugatti осталось собрать всего 40 экземпляров. Rimac же предстоит собрать 150 экземпляров гиперкара Nevera - электрокара с четырехмоторной силовой установкой, выдающей 1914 лошадиных сил и 2360 Нм крутящего момента.