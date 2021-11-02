Тысяча долларов за громкий выхлоп: в Нью-Йорке ввели беспрецедентный штраф

Новый губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала законопроект, увеличивающий штраф за чрезмерно громкий автомобильный выхлоп со 150 до 1000 долларов. Проект носит говорящее название SLEEP («спать»): это аббревиатура расшифровывается как Stop Loud and Excessive Exhaust Pollution и призывает остановить чрезмерное загрязнение от выхлопов, в том числе шумовое.

Согласно организаторам крупнейшего в США тюнинг-шоу SEMA, приготовленный для Нью-Йорка штраф станет самым крупным наказанием за громкий выхлоп в стране. На втором месте санкция, действующая в Колорадо, и она в два раза меньше - 500 долларов.

Главная причина резкого увеличения штрафа в Нью-Йорке - обеспокоенность властей набирающим популярность дрэг-рейсингом. Они отметили, что с начала пандемии количество нелегальных гонок на улицах городов штата значительно выросло, и они надеются, что 1000-долларовый штраф поможет бороться с пугающей тенденцией. Помимо этого, в местах, облюбованных гонщиками, предлагается установить устройства, замеряющие уровень шума - к слову, подобные камеры уже начали тестировать в России.

Проект также подразумевает ужесточение контроля над тюнерами. Так, если ателье или магазин с запчастями три раза «поймают» на манипуляциях с глушителями, его лишат лицензии.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об увеличении наказания за нарушение тишины ночью. Минимальный штраф за шум он предложил увеличить в 10 раз - до пяти тысяч рублей - и добавлять по 250 рублей сверху за каждые 10 лошадиных сил, начиная с 200 сил. Таким образом, хозяину 400-сильного спорткара придется выложить за нестандартный глушитель уже 10 тысяч рублей.