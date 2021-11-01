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Jaguar Land Rover заплатит Tesla, чтобы избежать крупного штрафа
13:28 01.11.2021 |
Jaguar Land Rover заплатит Tesla, чтобы избежать крупного штрафа от Еврокомиссии за превышение средних по модельному ряду показателей выбросов диоксида углерода (CO₂). По данным Autocar, Tesla согласилась включить британский концерн в свой пул, благо европейское законодательство позволяет автопроизводителям объединять статистику. Сумма сделки не разглашается, но речь идёт о нескольких миллионах долларов.
В прошлом году Jaguar Land Rover заплатил Еврокомиссии свыше 48 миллионов долларов за превышение средних по модельному ряду показателей выбросов CO₂.
Очевидно, что соглашение с Tesla обойдётся дешевле, хотя для американского автопроизводителя помощь конкурентам становится одной из статей доходов - только за неполный 2021 год программы углеродного урегулирования по всему миру принесли Tesla свыше миллиарда долларов.
В прошлом году в пул с Tesla объединилась Honda, а Ford попросил помощи Volvo, и в условиях ужесточения экостандартов взаимовыручка автоконцернов наверняка будет только усиливаться. В случае с Jaguar Land Rover ситуация осложняется тем, что продажи электрического кроссовера I-Pace оказались ниже ожидаемых, а наиболее маржинальными моделями являются самые экологически недружественные.
Впрочем, в среднесрочной перспективе ситуация изменится: Jaguar Land Rover на четверть сократит производство, сделает ставку на электромобили, причём для бренда Jaguar приготовили новую стратегию развития, которая подразумевает полную смену модельного ряда.
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