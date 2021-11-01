Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет

Эксперты агентства ISeeCars (США) проанализировали свыше 800 тысяч сделок по продаже подержанных автомобилей 2016 модельного года и назвали модели, которые меньше всего теряют в цене за пять лет. Оказалось, что лучше всего сохраняют стоимость японские и американские рамные внедорожники и пикапы, а также спорткары. Напротив, европейские премиум-седаны любого размера дешевеют быстрее, чем в среднем по рынку.

Средний по рынку показатель потери товарной стоимости для пятилетного автомобиля в США - 40,1 процента. Этот результат - следствие дефицита микрочипов, который привёл к значительному удорожанию подержанных машин, ведь год назад «пятилетки» теряли полцены.

Тем не менее, есть модели, которые дешевеют гораздо медленнее. Не более 11 процентов цены за пять лет теряют внедорожники Jeep Wrangler. Они же лидеры по абсолютным показателям: при перепродаже владельцы уступают всего 2,8-3,8 тысячи долларов. На третьей строчке Porsche 911 (амортизация 12,8%), но в случае с немецкими спорткарами потери составляют около 20,7 тысячи долларов.

В пятёрку лучших входят два рамных пикапа Toyota - Tacoma (13,8%) и Tundra (19,5%); другие места в десятке занимают спорткары Ford Mustang (21%), Chevrolet Corvette (22,7%), Chevrolet Camaro (23,6%) и Dodge Challenger (24,4%). Замыкает топ10 внедорожник Toyota 4Runner (24,6%).

На другом полюсе модели, которые обесцениваются в полтора раза быстрее среднего по рынку. Лидером неожиданно стал электромобиль Nissan Leaf - он теряет за пять лет почти ⅔ цены! На втором месте «батарейный» BMW i3 (63,1%), тройку замыкает BMW 7-Series (61,5%).

Оставшиеся места в десятке занимают европейские премиум-модели - Maserati Ghibli (61,3%), BMW X5 (60,3%), Jaguar XF (59,5%), BMW 5-Series (59,1%), Audi A6 (58,2%) и Volvo S60 (57,3%). Единственное исключение - Lincoln Navigator L с результатом минус 57,7%.