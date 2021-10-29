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У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия
22:51 29.10.2021 |
Кроссовер Kia Sportage пятого поколения уже дебютировал в Корее и Европе, но до американского рынка добрался только сейчас, причем в длиннобазном варианте. Здесь у модели будет совсем другая гамма двигателей, два типа привода, а также «внедорожная» модификация X-Pro с шинами B.F. Goodrich и селектором режимов движения Terrain Mode. Кроссоверы будет выпускать завод Kia в штате Джорджия, где уже делают модели K5, Sorento и Telluride. Однако некоторые версии в Новый Свет будут завозить из Кореи.
Снаружи и внутри американский Kia Sportage в целом повторяет корейскую версию, но есть и свои особенности. Например, на асимметричной консоли появился массивный рычаг коробки передач в стиле самолетного РУДа, хотя машины за океаном оснащены вращающейся «шайбой». Кроме того, американцам положена «внедорожная» модификация X-Pro, аналог субаровской Wilderness и хондовской TrailSport, со стандартным полным приводом, легко моющейся обивкой сидений из синтетической кожи SynTex и особым оснащением.
Кроссоверы Sportage X-Pro комплектуются светодиодными противотуманками (LED-фары проекционного типа - опция), подогревом лобового стекла и форсунок, передними сиденьями с вентиляцией (для исполнения X-Pro Prestige) и переключателем Terrain Mode с четырьмя предустановленными программами: Normal, Sport, Smart и Snow. Колеса - матовые черные, диаметром 17 дюймов, обутые во вседорожные покрышки B.F. Goodrich. Двигатель такой же, как у других исполнений Sportage.
Собственно для модели пока заявлен один-единственный агрегат: «атмосферник» 2.5 с отдачей 190 сил. Коробка - восьмидиапазонный автомат. Привод может быть передним или полным (в этом случае дорожный просвет на 38 мм больше, чем у предшественника), с межосевым дифференциалом и электрогидравлической муфтой. Тем временем в моторной гамме корейского и европейского Sportage есть турбомотор 1.6 TGDI (180 сил и 265 Нм), дизели 1.6 и 2.0 (115, 136 и 186 сил), и гибридные установки.
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