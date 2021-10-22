Электромобили и гибриды заняли пятую часть европейского рынка новых авто в III квартале

Власти объединённой Европы к 2035 году рассчитывают запретить в регионе продажи новых транспортных средств, оснащаемых двигателями внутреннего сгорания. Электрификация местного автопарка уже идёт полным ходом - в третьем квартале 2021 года на новые машины с тяговыми электродвигателями пришлось 19 % продаж. Компанию электромобилям составили гибриды с подключением к сети.

На статистику Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) ссылается агентство Reuters. По данным источника, в третьем квартале объёмы продаж батарейных электромобилей в регионе выросли на 57 % до 212 тысяч штук, а подключаемые к розетке гибриды увеличили объёмы продаж на 43 % до 197 тысяч штук. Это более низкие темпы роста, чем в прошлом году, но тогда на руку новым видам транспортных средств сыграл эффект низкой базы, в результате чего объёмы продаж почти утроились.

На 35 % в третьем квартале сократились объёмы продаж автомобилей с бензиновыми двигателями, а дизельные аналоги потеряли более 50 % продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 40 % новых автомобилей в Европе в настоящее время оснащаются бензиновыми двигателями. Менее десяти лет назад дизельные машины формировали более 50 % европейского рынка, но к третьему кварталу текущего года их доля снизилась до 18 %. Экспансии автомобилей с альтернативными силовыми установками способствует региональная политика субсидирования, поскольку те же батарейные электромобили остаются дорогим удовольствием для многих покупателей. Это не помешало электрокару Porsche Taycan в текущем году по популярности обойти легендарную серию Porsche 911, использующую мощные двигатели внутреннего сгорания.