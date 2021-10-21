Финансовые новости
- |
- 21.10.21
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эксперты назвали новые автомобили с самыми удобными сиденьями
23:02 20.10.2021 |
Эксперты американского аналитического бюро J.D. Power назвали новые автомобили (2021 модельного года) с самыми удобными сиденьями. Специалисты опросили почти 111 тысяч покупателей и арендаторов новых машин после 90 дней эксплуатации и составили список универсальных кресел. Место в рейтинге определялось по количеству жалоб на удобство посадки в пересчёте на 100 автомобилей: чем меньше нареканий - тем выше позиция в перечне.
В категории массовых компактных автомобилей лидером стал седан Hyundai Elantra - корейский бестселлер набрал всего 5,7 балла, опередив Honda Civic (7,5 балла) и Volkswagen Golf (7,8 балла). Среди среднеразмерных легковушек победила Honda Clarity (5,3 балла), хотя Dodge Charger (5,5 балла) и Nissan Maxima (5,8 балла) очень близко.
Абсолютным победителем можно считать компактный кроссовер Nissan Rogue (известен в России, как X-Trail). Его результат - 4,2 балла, и подобным не могут похвастать даже автомобили премиум-марок. Rogue опередил в своём классе Ford Mustang Mach-E (7,0 балла) и Honda CR-V (7,1 балла).
В категории среднеразмерных кроссоверов тройка лидеров выглядит как Chevrolet Blazer (6,1 балла), Hyundai Palisade (6,4 балла) и Nissan Murano (7,1 балла). Cреди полноразмерных пикапов меньше всего нареканий к RAM 1500 (6,3 балла), а затем следуют Ford F-150 (6,4 балла) и GMC Sierra (6,7 балла).
Среди премиальных легковушек лучшим стал Porsche 718 (4,6 балла), но в тройку вошли Lexus RC (4,7 балла) и Genesis G90 (4,9 балла). Среди премиум-кроссоверов меньше всего вопросов к Lexus UX (4,4 балла), Lexus LX (5,8 балла) и BMW X4 (6,1 балла).
Исследователи J.D. Power пришли к выводу, что кресла из искусственной кожи эволюционировали до такой степени, что синтетические материалы уже не вызывают негативной реакции потребителя. По прочности кожзаменитель не уступает натуральной коже, при этом синтетика дешевле, устойчивее к загрязнениям и лучше поддаётся очистке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
|Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин
|Не о чем говорить. Зачем Кремль скандалит с НАТО и ОБСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли
В РУБРИКЕ
|Xiaomi рассказала, когда запустит массовое производство собственных автомобилей
|Моделирование показало, что атомная бомбардировка астероидов может спасти Землю от смертельной угрозы
|В Windows 11 теперь можно запускать Android-приложения, но есть ограничения
|Эксперты назвали новые автомобили с самыми удобными сиденьями
|Евросоюз даст производителям два года для перехода на USB Type-C
|PayPal изучает возможность приобретения соцсети Pinterest почти за $40 млрд
Это интересно
|В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты
|В Instagram разрешили публикации с компьютеров
|Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ
|Google рассказала о лучших функциях Android 12
|Google представила Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны на фирменном чипе Tensor с продвинутыми ИИ-возможностями
|Honda представила пять электрокаров, которые поступят в продажу в течение пяти лет
|Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen