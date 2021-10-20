Honda представила пять электрокаров, которые поступят в продажу в течение пяти лет

Компания Honda представила пять электромобилей, которые в течение следующих пяти лет появятся на китайском рынке. Два из них уже готовы к серии и поступят в продажу в 2022 году - это кроссоверы e:NS1 и e:NP1, которые представляют собой слегка модернизированный HR-V с электрической установкой. Еще три электрокара с индексами e:N Coupe, e:N GT и e:N SUV пока находятся в статусе концептов, однако японская марка обещает представить их «товарные» версии до 2026 года.





В ближайших планах Honda - наладить производство электрокаров на нескольких заводах в Китае. Например, e:NS1 будут собирать на мощностях совместного предприятия Dongfeng-Honda, а e:NP1 - на GAC-Honda. Некоторые подробности об этих моделях уже есть: в компании подтвердили, что оба электрокара смогут проезжать на одном заряде батареи около 500 километров, а разгон до 100 километров в час будет занимать около восьми секунд.

Honda e:NP1

К 2030 году в линейке японской марки на китайском рынке не останется неэлектрифицированных моделей - все они будут либо гибридами, либо электромобилями. Аналогичной стратегии компания придерживается и в Европе, однако там отказ от ДВС произойдет раньше. Еще в прошлом году стало известно, что автомобили, оснащенные дизельными и бензиновыми моторами, исчезнут с местного рынка в 2022 году, то есть на три года раньше, чем планировалось изначально.

Honda e:NS1

На сегодняшний день в линейке японского производителя в Европе есть только один электромобиль - хэтчбек Honda e. Он доступен с электромотором мощностью 136 либо 154 лошадиные силы и способен проехать без подзарядки 220 километров. Из гибридов в Европе доступны CR-V, Jazz и HR-V.

Honda e:N Coupe, e:N GT и e:N SUV

[thumb=left]https://bin.ua/uploads/posts/2021-10/1634670558_5.jpg[/thumb