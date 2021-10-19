Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen

Британское издание Autocar выяснило, что отныне за все новые автомобили на платформе MQB-A0 будет отвечать Skoda, причем ей предстоит разрабатывать модели не только для себя, но и для Volkswagen. На архитектуре MQB-A0 строятся бюджетные машины с ДВС для развивающихся стран, например, Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. В России автомобили на MQB-A0 пока не продаются, однако в Skoda называют наш рынок одним из перспективных, наряду с Индией, юго-восточным и латиноамериканским регионами.

В задачи чешской марки также будет входить дальнейшее развитие платформы MQB-A0, что позволит не только сохранить существующий штат научно-технического подразделения Skoda Auto, но и потребует увеличение числа специалистов. Для Skoda это важный шаг на фоне опасений европейцев относительно того, что за переходом на сборку электромобилей последуют массовые сокращения.

В арсенале концерна VW уже есть две модели на MQB-A0, это кроссоверы Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun, которые производятся в Индии. На подходе также седан Skoda Slavia, дебют которого состоится до конца этого года. О последнем известно, что он получит 115-сильную «турботройку» 1.0 и полуторалитровый агрегат, развивающий 150 лошадиных сил. Пару первой составит шестиступенчатые «механика» либо автомат, а второму - семидиапазонная роботизированная коробка.

Основными рынками для автомобилей на MQB-A0 в компании называют Индию, Африку, страны Юго-Восточной Азии, Латинскую Америку и Россию: продажи автомобилей в этих регионах растут и, по прогнозам концерна, к 2030 году в сумме прибавят 58 процентов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по сентябрь на российском рынке было продано 72 647 новых автомобилей Skoda, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года. Марка представлена в стране кроссоверами Kodiaq и Karoq, а также Octavia, Rapid и Superb. Все эти модели собирают в России.